Путь к конфликту на Украине: правда против вымысла

Преуменьшать значение западных провокаций на Украине — просто лицемерие, считает автор статьи в Asia Times. Он отмечает, что разнообразия в репортажах и аналитике популярнейших СМИ Америки примерно столько же, как в Северной Корее.

Джеймс Карден

Французский политический философ Пьер Мане (Pierre Manet) однажды заметил, что "люди — это мыслящие животные, которым, чтобы ориентироваться в окружающем мире, нужны достаточно верные идеи и точные оценки". Далее он отметил, что это "тем вернее, чем активнее и состоятельнее в интеллектуальном плане заинтересованное лицо".

Что касается конфликта на Украине, то резонно спросить, а есть ли вообще "достаточно точные" оценки не только текущей ситуации на местах, но и того, как мы к нему пришли.

Не будет большим преувеличением обобщить, что разнообразия в репортажах и аналитике, которую предлагают популярнейшие новостные агентства и издания Америки, примерно столько же, как, скажем, в Северной Корее.

Слишком часто мнимые специалисты выступают пропагандистами той стороны конфликта, которую сами поддерживают.

Бывший посол США в России Майкл Макфол (Michael McFaul) и политолог Военной академии Роберт Персон (Robert Person) главной угрозой для "Путина и его авторитарного режима" назвали "демократию, а не НАТО". Далее авторы заметили, что "Путин, может, и не одобряет расширение НАТО, но на самом деле боится иного. У России крупнейшая армия в Европе, отъевшаяся за два десятилетия щедрых расходов. А НАТО — союз оборонительный".

Им вторит Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama) автор книги "Конец истории и последний человек": он считает, что, хотя "перспектива вступления Украины в НАТО Путину явно не понравилась, подлинный мотив был иной".

Однако аналогичные утверждения, будто начать боевые действия президента Путина подтолкнуло не расширение НАТО, а нечто иное, опровергаются недавними разоблачениями двух бывших офицеров американской разведки по делам России, Анжелы Стент (Angela Stent) и Фионы Хилл (Fiona Hill).

В своей статье в журнале Foreign Affairs в начале сентября Стент и Хилл (давние критики российского президента) отметили со ссылкой на ряд бывших высокопоставленных американских чиновников", что в апреле российские и украинские переговорщики "по-видимому, предварительно договорились о контурах промежуточного урегулирования".

По-видимому, подразумевалось обязательство Украины не вступать в НАТО в обмен на "гарантии безопасности от ряда стран".

Еще одно обоснованное опровержение легенды, что "дело не в НАТО" (хотя та неспроста служит политической ширмой для постоянно ширящегося участия в конфликте американской администрации), мы читаем у Бенджамина Абелоу (Benjamin Abelow), чья новая книга "Как Запад принес на Украину войну" прекрасно излагает предшествующие обстоятельства.

Абелоу, политолог, специалист по ядерным вооружениям и выпускник Йельской школы медицины, без тени сомнения доказывает, что для русских главной провокацией стало расширение НАТО.

Но не только.

Ключевую роль в российской оценке военной ситуации за последние 30 лет сыграли решения Америки о выходе из Договора о противоракетной обороне (ПРО) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Решение разместить ракетные установки Mk 41 системы Aegis ("Эгида") на западных рубежах России в Румынии и Польше еще больше встревожило российский генштаб: начиная с 1999 года "оборонительный" альянс НАТО провел несколько этапов расширения и неуклонно подбирается к российским границам.

Абелоу подчеркивает, что системы Aegis — не просто оборонительное оружие, поскольку совместимы с различными типами ракет. Что особенно важно, они могут запускать и наступательные ракеты с ядерными боеголовками вроде крылатых "Томагавков" дальностью 2 500 км. "Они могут поразить Москву и другие цели в центре России и нести водородные боеголовки мощностью до 150 килотонн — примерно в десять раз больше, чем у атомной бомбы, которая стерла с лица земли Хиросиму", — заключает он.

Абелоу знакомит читателя с целой вереницей западных провокаций: учениями с боевыми стрельбами в Эстонии в 2020 и 2021 годах; операцией "Морской бриз — 2021", которая чуть не вылилась в столкновение российских и британских боевых кораблей; и рядом военных и дипломатических соглашений, заключенных между США и Украиной в течение 2021 года и призванных обеспечить оперативную совместимость и поддержать стремление Киева вступить в НАТО.

Книга "Как Запад принес на Украину войну" отнюдь не апология российского президента — именно его Абелоу считает ответственным за боевые действия. "Ответственность несет Путин, — пишет Абелоу, — Это он начал боевые действия и руководит ими вместе со своими стратегами. Хотя в них не было никакой необходимости".

Однако бывшим американским чиновникам вроде Макфола будет нелишним задать себе следующий вопрос, который поднял Абелоу: "В каком положении мы бы оказались, если бы США действовали иначе?".

Джеймс Карден — бывший советник Двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США. Публиковался в разных изданиях, включая The Nation, The American Conservative, Responsible Statecraft, The Spectator, UnHerd, The National Interest, Quartz, The Los Angeles Times и The American Affairs.