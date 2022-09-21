Для чего украинские боевики сняли с пьедестала редкую десантную АСУ-85

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Раритетная авиадесантная самоходная установка АСУ-85 замечена на одной из автомобильных дорог в Полтавской области. Она находилась на блокпосту украинских вооруженных формирований.

Как отмечает "РГ: русское оружие", бортовые номера и тактические и опознавательные знаки не видны, так как броня накрыта маскировочной сетью. Судя по тому, что на дорожном покрытии нет каких-либо характерных следов, можно сделать вывод, что гусеничную машину привезли к этому месту на трале и выгрузили при помощи крана.

Наверняка, перед нами утративший возможность передвигаться экспонат, находившийся на пьедестале или в какой-нибудь музейной экспозиции. Известно, что перед списанием военная техника демилитаризуется, поэтому АСУ не может вести огонь из 85-мм пушки.

По всей видимости, ВСУ решили ее использовать в качестве ложной цели, чтобы подставить под удар дальнобойных средств поражения. Что-то похожее происходило в 90-е годы, в ходе боснийского конфликта, когда стороны использовали в своих целях музейные экспонаты, например легкие танки М3 Stuart времен Второй мировой войны. Пару таких бронированных ветеранов разместили на одной из позиций в районе Сараево. Там же вместе с ними находилась колесная 30-мм спаренная зенитная самоходная установка M53/59 Praga.

Однако, эти танки так и не были обнаружены, их подорвали военнослужащие НАТО уже после окончания конфликта, ЗСУ к этому моменту уже давно эвакуировали.

Что же касается АСУ-85, то поступившие на вооружение в 1959 году они стали списываться через двадцать лет службы, хотя успели побывать в Афганистане и принять участие в широкомасштабных советских маневрах "Запад-81". Более чем из 500 выпущенных машин к настоящему времени сохранилось небольшое количество. Известно, что эксплуатировать их продолжают лишь в вооруженных силах Вьетнама.

Алексей Моисеев