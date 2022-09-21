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В США назвали иранские БПЛА сложной целью

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БЛА Shahed 129
Иранский БЛА Shahed 129.
Источник изображения: theiranproject.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, которые применяли против американских военных в Ираке, являются сложной целью для средств противовоздушной обороны (ПВО). О возможностях дронов рассказал капитан армии США Кэм Макмиллан в публикации 19FortyFive.

Макмиллан, который отвечал за противодействие дронам во время службы в Ираке, отметил, что иранские дроны представляли угрозу для сил США. «Иранские беспилотники регулярно атаковали американские и коалиционные силы на Ближнем Востоке, много раз проскальзывая сквозь мощную американскую оборону и поражая цели на американских базах», — пишет американский офицер.

По его словам, иранский дрон Mohajer-6 может вести наблюдение и нести управляемые боеприпасы с дальностью действия до 200 километров. Также в Иране выпускают дроны Shahed-129 и Shahed-191 с дальностью полета до 1700 и 1500 километров соответственно. «С другой стороны, Shahed-136 — это беспилотник-камикадзе, который несет взрывоопасную полезную нагрузку и летит прямо на цель. Эти беспилотники-камикадзе были тем, что не давало мне и моим друзьям спать по ночам в Ираке», — подчеркнул Макмиллан.

Отмечается, что для радаров противовоздушной обороны, которые разработаны для поиска пилотируемых самолетов, БПЛА являются сложной целью. «Из-за небольшого радиолокационного сечения, относительно низкой скорости и малой высоты беспилотные летательные аппараты представляют собой уникальную проблему. Они требуют использования специальных технологий, которые позволяют воздушным защитникам идентифицировать беспилотники на основе вышеуказанных характеристик», — отметил офицер.

В августе военный эксперт Юрий Лямин назвал дрон Mohajer-6 аналогом турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2. Иранские БПЛА применяли в Ираке и Сирии.

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
Проекты
БПЛА
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