Вооруженные силы Люксембурга закупают бронемашины "Игл-5"

ЦАМТО, 20 сентября. Заместитель премьер-министра и министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш 15 сентября объявил о закупке для Вооруженных сил страны 80 бронемашин управления, связи и разведки (CLRV).

Стоимость заказа составляет 367 млн. евро. По итогам оценки для ВС Люксембурга будут закуплены ББМ "Игл-5" с колесной формулой 4x4 компании General Dynamics. Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA) окажет поддержку Люксембургу в приобретении и дальнейшем обслуживания CLRV в ходе всего их срока эксплуатации.

Новые бронемашины CLRV заменят состоящие на вооружении устаревшие многоцелевые бронеавтомобили M-1114 (HMMWV). Как ожидается, модернизация парка повысит боевые возможности ВС Люксембурга. Заявленная стоимость также покрывает затраты на материально-техническую поддержку и техническое обслуживание бронемашин.

По оценке Франсуа Бауша, новые CLRV соответствуют последним военным стандартам, обеспечат защиту личного состава в ходе операций, позволят модернизировать парк техники и будут совместимы с системами ближайших союзников.

Многоцелевая ББМ "Игл-5" обеспечит высокий уровень баллистической и противоминной защиты. Бронемашина в варианте для ВС Люксембурга будет оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения DeFNder Medium компании FN Herstal, французской системой боевого управления и обмена информацией SICS (Systeme d'Information et de Combat SCORPION) разработки Atos, а также новой программируемой радиостанцией CONTACT и устройством противодействия СВУ BARAGE компании Thales для обеспечения взаимодействия с зарубежными партнерами (начиная с Франции и Бельгии). Унификация оборудования с Бельгией и Францией позволит снизить затраты на эксплуатацию и обеспечение.

"Игл-5" с колесной формулой 4x4 является дальнейшим развитием машины "Игл-4", которая состоит на вооружении ВС Германии с 2009 года. Она отличается значительной грузоподъемностью и повышенной защитой экипажа при тех же ходовых качествах. В ходе полевых испытаний "Игл-5" продемонстрировала соответствие требованиям заказчика, высокую маневренность, тактическую мобильность и уровень защиты. Дизельный двигатель Cummins в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison, мостами De Dion, системой контроля давления в шинах и постоянным полным приводом обеспечивают высокие ходовые качества на шоссе и бездорожье. ББМ оборудована кондиционером и системой защиты от ОМУ.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года правительство Люксембурга приняло решение о выделении до 367 млн. евро на замену бронемашин ВС страны. По оценке, выделенные средства позволят закупить 80 легких бронированных машин управления, связи и разведки (CLRV – vehicules de commandement, de liaison et de reconnaissance) для ВС Люксембурга, а также покрыть расходы на их логистическую поддержку в течение срока эксплуатации продолжительностью от 15 до 20 лет.

Машины предназначены для замены состоящей на вооружении техники, включая 42 бронеавтомобиля HUMVEE компании AM General (срок эксплуатации – 25 лет) и 48 бронированных разведывательных машин "Динго-2" (срок эксплуатации – 10 лет), оснащенных ДУМВ "Протектор". Модернизация имеющейся техники была признана нерентабельной.