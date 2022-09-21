Войти
РИА Новости

Путин заявил об эффективности российской военной техники

72
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Путин заявил, что российская военная техника хорошо зарекомендовала себя против западной

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям, хорошо себя зарекомендовала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Путин на совещании предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.

"Сразу же отмечу, что применяемая в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава", - сказал Путин. Президент РФ особо подчеркнул тот факт, что российская техника "эффективно противостоит западным образцам вооружения".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.06.2021
НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
30.06.2015
Минобороны ставит заслон вербовщикам радикалов в армейских рядах и заказывает новые подлодки
11.03.2015
Медведев проведет в Королеве совещание по модернизации "оборонки"
24.08.2009
МАКС эпохи финансового кризиса стал только дороже
02.09.2008
"Если бояться конкурировать, то авиастроением лучше не заниматься" Интервью с президентом Объединенной авиастроительной корпорации Алексеем Федоровым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS