Путин заявил об эффективности российской военной техники

Путин заявил, что российская военная техника хорошо зарекомендовала себя против западной

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям, хорошо себя зарекомендовала, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Путин на совещании предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.

"Сразу же отмечу, что применяемая в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава", - сказал Путин. Президент РФ особо подчеркнул тот факт, что российская техника "эффективно противостоит западным образцам вооружения".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".