Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение – это процесс естественный и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.