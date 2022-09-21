Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин

Путин: предприятия ОПК перестраивают производство, отправляются в командировки в "поле"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Путин отмети, что "представители сами выезжают буквально на передовую".

"И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", - сказал глава государства.