Войти
РИА Новости

Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин

70
0
0
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: предприятия ОПК перестраивают производство, отправляются в командировки в "поле"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.

Путин отмети, что "представители сами выезжают буквально на передовую".

"И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", - сказал глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.11.2019
Путин предлагает странам ОДКБ использовать опыт России в борьбе с терроризмом в Сирии
11.10.2017
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
07.12.2016
"Светлана" подвела летчиков во второй раз
30.12.2013
Глава Роскосмоса вошел в совет Фонда перспективных исследований
31.05.2012
Небольшое перемирие
15.03.2007
Новый флот для шельфа Судостроение является конкурентоспособной российской отраслью, которая должна и может закрепиться на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS