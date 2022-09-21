Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.

"Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения", — сказал он.

Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава.

Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере.

"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.

Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.