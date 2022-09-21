Путин призвал наращивать производственные мощности ряда заводов ОПК

Президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом глава государства заявил 20 сентября в ходе встречи с руководителями заводов ОПК.

«Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Как добавил президент, предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска.

Также президент обратил внимание, что Россия может и должна быстро и эффективно изучать захваченную на Украине технику для того, что быстро и эффективно совершенствовать свою. Это нужно для наращивания возможностей России, подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что благодаря таланту, энергии специалистов оборонная отрасль России вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление возможностей армии и флота.

19 сентября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит просить дополнительные поставки вооружения у западных стран до окончательного завершения конфликта. Он также добавил, что контрнаступление Украины — четкий сигнал всем странам о том, что есть смысл продолжать поставки вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

16 сентября появилась информация о том, что США готовы предоставить Киеву еще $600 млн военной помощи. Вооружения для Украины выделят из запасов Пентагона.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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