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ЦАМТО

Китай передал ВС Филиппин ББМ CS/VP3 "Бигфут"

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CS/VP3 Bigfoot
Минно-устойчивые полицейские машины типа CS/VP3 Bigfoot.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 20 сентября. Судя по видеоролику, опубликованному 15 сентября на YouTube-канале DA-REAL Military Channel, Китай в рамках военной помощи поставил ВС Филиппин бронемашины CS/VP3 "Бигфут" с колесной формулой 4x4.

Как сообщает Armyrecognition.com, первая партия китайской военной помощи на сумму 130 млн. юаней была официально передана Министерству национальной обороны Филиппин 9 февраля 2022 года в ходе церемонии, проведенном на базе "Кемп Агинальдо" (Кесон-Сити).

В ролике сообщается о поставке не менее двух единиц CS/VP3 "Бигфут" и тяжелого механизированного моста GQL-111 на шасси полноприводного автомобиля высокой проходимости с колесной формулой 8x8. Переданный мост корпорации NORINCO транспортируется и наводится через кормовую часть шасси без перекрытия русла реки и необходимости перемещения грунта.

Как сообщал ЦАМТО, CS/VP3 "Бигфут" представляет собой бронемашину класса MRAP, которая была разработана и производится китайской компанией Poly Technologies. Впервые она была представлена на оборонной выставке DSA-2012 в Малайзии. По заявлению разработчиков, CS/VP3 значительно дешевле, чем его американские или европейские аналоги, и обеспечивает сопоставимую защиту.

Максимальная боевая масса ББМ CS/VP3 – около 15 т. Цельносварной стальной корпус с традиционным V-образным днищем обеспечивает защиту от мин эквивалентом по мощности до 8 кг ТНТ под корпусом и 16 кг ТНТ под одним из четырех колес, обстрела из 7,62-мм стрелкового оружия (бронебойных 7,62-мм боеприпасов при наличии навесной брони). CS/VP3 оборудована дизельным двигателем мощностью 315 л.с. и развивает максимальную скорость по шоссе 100 км/ч, запас хода – до 800 км. Помимо экипажа в составе командира и водителя, ББМ может транспортировать в кормовом отделении до 10 человек десанта лицом вовнутрь. На крыше в передней и кормовой части могут быть установлены защищенные турели или башни с 12,7 или 7,62-мм пулеметами.

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Страны
Китай
Малайзия
США
Филиппины
Компании
Poly Technologies
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