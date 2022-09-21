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РИА Новости

СМИ: ЕС может изменить процедуру принятия решений

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 20 сентября/ Радио Sputnik. Евросоюз собирается обсудить отказ от единогласного принятия решений в пользу голосования по принципу большинства. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.

"Я весьма оптимистична в отношении того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. ... Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности. Я думаю, что это не должно помешать нам действовать в будущем", – цитирует РИА Новости Люрман.

По словам немецкого министра, в ряде случаев инициативы ЕС не удается реализовать из-за мнения только одного из государств, власти которого не согласны с позицией большинства.

Использовать процедуру голосования по принципу большинства голосов можно также лишь по некоторым вопросам, отмечает Politico. К таким вопросам, по мнению издания, могут относиться оборона и безопасность, права человека, а также санкции.

"Страны должны проголосовать единогласно, чтобы активировать оговорку о пропуске и отказаться от правила единогласия. Другими словами: Венгрия и такие страны, как Греция и Кипр, опасающиеся санкций против судоходной отрасли, всегда могут заблокировать такое изменение правил", – указано в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему Еврокомиссия предложила заморозить выплаты Венгрии из бюджета ЕС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Греция
Кипр
Проекты
Евросоюз
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