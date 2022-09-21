СМИ: ЕС может изменить процедуру принятия решений

МОСКВА, 20 сентября/ Радио Sputnik. Евросоюз собирается обсудить отказ от единогласного принятия решений в пользу голосования по принципу большинства. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.
По словам немецкого министра, в ряде случаев инициативы ЕС не удается реализовать из-за мнения только одного из государств, власти которого не согласны с позицией большинства.
Использовать процедуру голосования по принципу большинства голосов можно также лишь по некоторым вопросам, отмечает Politico. К таким вопросам, по мнению издания, могут относиться оборона и безопасность, права человека, а также санкции.
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