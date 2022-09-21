Как открыть счет в банке Румынии: руководство для Россиян

Интерес к открытию счета в зарубежном банке проявляют российские предприниматели и частные лица. Непредсказуемая политическая обстановка негативно отражается на честно заработанных средствах. Хранение капитала в зарубежной финансовой организации — эффективный способ решения российских проблем. Такой вклад будет защищен от многих рисков, не станет стремительно обесцениваться, как ничем не обеспеченная национальная валюта.

Предложения финансовых услуг в Европе отличаются по стоимости, уровню обслуживания. Нужно сравнить условия, выбрать страну и банк с подходящими тарифами на открытие и сервис. Одно из хороших решений — банковский счет в Румынии.

Показатели румынской экономики уступают Франции, Германии и другим более благополучным регионам Евросоюза. Но правительство последовательно проводит эффективные реформы, ведет борьбу с коррупцией. Среди стран Восточной Европы экономика Румынии — одна из самых перспективных для ведения бизнеса.

Преимущества банков Румынии

Потребность открыть счет возникает, если человек планирует работать, жить, открыть компанию в Румынии. Это позволит рассчитываться с местными партнерами, предприятиями из соседних государств. Локальные предприниматели смогут вывести свои компании на международный уровень. Все это может быть доступно после оформления гражданства Румынии. Обратите внимание, что для россиян доступна упрощенная программа получения гражданства Румынии. Подробная информация на сайте миграционной компании https://assistpoint.ru/grazhdanstvo/kak-oformit-v-rumynii/.

Среди местных банков есть многопрофильные учреждения, они обслуживают любые сегменты бизнеса. Другие выбирают узкие ниши, предоставляют услуги фирмам из отдельных отраслей: машиностроения, обработки металлов, судоходства. Популярны у зарубежных инвесторов организации для приват-клиентов.

Преимущества регистрации счета в Румынии в большом выборе надежных организаций, достойном уровне обслуживания. Банки предлагают полный перечень финансовых услуг:

счета с высокой степенью защиты;

приложения для проведения операций с ПК, смартфона;

вклады для частных и корпоративных клиентов;

удаленный контроль состояния счетов.

Процедура регистрации простая, но есть отличия в правилах для резидентов, граждан Европейского союза, жителей других государств. Обращение к опытным юристам поможет сделать процедуру для россиян проще. Эксперты проконсультируют вас по выбору, подготовят документы, проведут переговоры с представителями банка.

Процесс регистрации банковского счета

Физическое лицо предъявляет паспорт, справки о доходах, легальных источниках средств. Потребуется подтвердить законность пребывания на территории государства, показать визу, вид на жительство.

Для юридических лиц процесс сложнее. Кроме личных документов руководителя фирмы собирают пакет бумаг. Это справки о движении денег компании, сведения о владельцах бизнеса, учредительные документы. Новый клиент должен предоставить:

свидетельство платежеспособности — справку о доходах;

кредитную историю с добросовестным выполнением обязательств;

подтверждающий личность паспорт;

выписку от предыдущих финансовых учреждений.

Юристы со специализацией на финансовом секторе стран ЕС знают как открыть счет в Румынии. Профессиональный подход поможет получить положительное решение от сотрудников банка. Специалисты подберут надежный банк, соответствующие вашим целям условия. Вам расскажут о тонкостях договора, помогут с переводом форм, которые нужно заполнить.