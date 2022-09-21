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Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) работает над новой книгой под рабочим названием "Война в городе". В работе рассматривается исторический опыт сражений в городских условиях; действия артиллерии, бронетанковой техники, пехоты и др. при штурме городов; применяемые войсками вооружения и технические средства; примеры из современных конфликтов и последствия таких сражений.

Огонь по территории завода "Азовсталь" ведётся из российского 240-мм самоходного миномёта 2С4 ("Тюльпан"). На снимке хорошо различима корректируемая мина 3ВФ4 ("Смельчак").

В этой связи объявляется конкурс на лучшее название - более звучное, емкое и информативное. Свои варианты можно оставлять в комментариях к этой публикации. Победитель конкурса получит бесплатный экземпляр книги и денежный гонорар в размере 20 000 рублей.

Выход книги запланирован на конец октября и приурочен к проведению пятой ежегодной конференции "Огарковские чтения - 2022", целью которой является анализ исторического опыта, продвижение новых идей в оборонную промышленность и вооружённые силы, организация площадки для публичной дискуссии и междисциплинарного диалога по актуальным вызовам и проблемам.

Для понимания общей структуры книги приводим ее краткое содержание:

Вводная глава. От осады крепостей к штурму городов.

Глава 1. Чему нас учит опыт штурма немецких городов в 1944-1945 гг.

Глава 2. Опыт сражений в Вуковаре (Хорватия), Восточной Гуте, Алеппо, Ракке (Сирия)

Глава 3. Битвы за Фаллуджу, Рамади, Мосул (Ирак)

Глава 4. Первый и второй штурм Грозного

Глава 5. Тактика действий пехоты при штурме городов (штурмовые группы, вооружение, тактические приёмы)

Глава 6. Комплекс вооружений штурмовых частей

Глава 7. Применение БПЛА (включая коммерческие аппараты) в городской застройке

Глава 8. Небоевой аспект штурма городов

- Принуждение к капитуляции (организация процесса, тех. средства, новинки)

- Гуманитарные коридоры (как лишить противника живого щита)

Глава 9. Война на Донбассе в 2014-2021 гг.

- Украинские попытки взять Донецк и Луганск в 2014 г.

- Бой за Дебальцево в 2015 г.

Глава 10. Восстановление мирной жизни (Грозный, Алеппо, Ракка, Мосул)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Ирак
Сирия
Украина
Хорватия
Продукция
2С4 Тюльпан
Проекты
БПЛА
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