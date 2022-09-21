Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Совет заявил, что лидеры Евросоюза пообещали выделить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи в дополнение к €10 млрд, которые уже были переведены Киеву в первом полугодии

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС во вторник утвердил выделение €5 млрд макрофинансовой помощи Украине.

"Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине", - говорится в распространенном им заявлении.

Совет отметил, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня пообещали выделить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи в дополнение к €10 млрд, которые уже были переведены Киеву в первом полугодии. Из этих €9 млрд Украине уже перечислен 1 млрд. Как ожидается, обсуждение выделения оставшихся средств начнется в начале октября.