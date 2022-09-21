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ТАСС

Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

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Источник изображения: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Совет заявил, что лидеры Евросоюза пообещали выделить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи в дополнение к €10 млрд, которые уже были переведены Киеву в первом полугодии

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС во вторник утвердил выделение €5 млрд макрофинансовой помощи Украине.

"Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине", - говорится в распространенном им заявлении.

Совет отметил, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня пообещали выделить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи в дополнение к €10 млрд, которые уже были переведены Киеву в первом полугодии. Из этих €9 млрд Украине уже перечислен 1 млрд. Как ожидается, обсуждение выделения оставшихся средств начнется в начале октября. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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