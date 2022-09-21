В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику

Депутат Пискарев призвал привлекать за госизмену агитирующих жертвовать деньги противнику

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Виновные в распространении призывов жертвовать деньги на противника должны быть привлечены к уголовной ответственности до 20 лет за госизмену, сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Любые призывы жертвовать деньги на противника, равно как и информация, как это сделать "безопасно", должны блокироваться. А виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по (статье за госизмену) 275 УК РФ (санкция до 20 лет лишения свободы). Это вопрос безопасности страны и наших граждан", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

Парламентарий также отметил, что поправки в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые позволят оперативно блокировать призывы к финансированию украинских войск и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации уже внесен в Госдуму. Пискарев сообщил, что законопроект согласован с Минюстом России, Минцифры России, Роскомнадзором и Генпрокуратурой.

По действующей редакции государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом.