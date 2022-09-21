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РИА Новости

В ГД внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

В ГД внесли поправки о лишении свободы до десяти лет за неявку на военную службу

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в тексте поправок.

Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подчёркивается в поправках.

При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".

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