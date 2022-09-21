В США прошла церемония прощания с ракетным крейсером USS Monterey

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской флот Соединенных Штатов продолжает списывать крейсеры класса Ticonderoga. Поэтому на прошедшей неделе состоялась церемония прощания с ракетным крейсером USS Monterey.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

Корабль был построен на верфи Bath Iron Works в штате Мэн, принадлежащей компании General Dynamics. Его ввели в эксплуатацию 16 июня 1990 года в Мейпорте, штат Флорида. USS Monterey прослужил 32 года. За время своей службы крейсер участвовал в 14 развертываниях.

Источник изображения: topwar.ru

Он хорошо служил своим экипажам и своей нации и по праву занимает свое место среди кораблей, которые на протяжении более 200 лет играли незаменимую роль в защите Соединенных Штатов Америки и служили ее стратегическим интересам по всему миру

- заявил капитан корабля Дэвид Шаллер.

В общей сложности в 2022 финансовом году, который в Соединенных Штатах заканчивается в сентябре, намечено к выводу из эксплуатации пять кораблей класса Ticonderoga, к которому относится и ракетный крейсер USS Monterey. Первым из них в августе был списан USS Vella Gulf. 22 сентября планируют вывести из эксплуатации USS Anzio, а USS Port Royal – неделю спустя. USS Hué City также должен покинуть действующую службу в сентябре.

Вывести их из эксплуатации было решено после принятия в начале года закона об ассигнованиях на оборону на 2022 финансовый год. Изначально Белый Дом предлагал списать семь крейсеров, но остановились на пяти.

А в течение пяти последующих лет ВМС США намерены вывести из эксплуатации 22 ракетных крейсера. Их собираются заменить эсминцами класса Flight III Arleigh Burke.