Германия выделила Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

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Германия поставит Украине дополнительную партию 155-мм самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, соответствующее решение приняло правительство ФРГ. Об этом говорится на сайте немецкого Минобороны.

Всего немцы передадут четыре САУ PzH 2000 из фонда капитального ремонта, сроки передачи гаубиц не называются, но Минобороны Германии обещает сделать это "побыстрее", чтобы украинской армии было чем воевать с российской. По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, в Киеве очень нахваливали немецкие самоходные гаубицы и просили поставить их еще больше, поэтому было принято решение об отправке дополнительной партии бронетехники для "поддержки Украины" в ее "мужественной борьбе" с "вторжением" России, названным "жестоким".

Поставка станет возможным и начнется сразу после обсуждения с промышленностью скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии

- говорится на сайте Бундесвера.

Таким образом общее количество поставленных Германией на Украину САУ PzH 2000 возрастает до 14 единиц, а с учетом переданных Нидерландами - до 22. Кроме того, Киев может получить до ста новых САУ Panzerhaubitze 2000, но их производство займет несколько лет.

Ранее немецкое правительство одобрило поставку Украине колесных САУ RCH-155 калибра 155 мм, контракт на производство партии новых самоходных гаубиц для ВСУ от немецкого правительства получила компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Эти гаубицы Киев получил тоже через несколько лет, первые орудия буду произведены не раньше середины 2025 года.