Войти
Военное обозрение

Германия выделила Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

63
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине дополнительную партию 155-мм самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, соответствующее решение приняло правительство ФРГ. Об этом говорится на сайте немецкого Минобороны.

Всего немцы передадут четыре САУ PzH 2000 из фонда капитального ремонта, сроки передачи гаубиц не называются, но Минобороны Германии обещает сделать это "побыстрее", чтобы украинской армии было чем воевать с российской. По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, в Киеве очень нахваливали немецкие самоходные гаубицы и просили поставить их еще больше, поэтому было принято решение об отправке дополнительной партии бронетехники для "поддержки Украины" в ее "мужественной борьбе" с "вторжением" России, названным "жестоким".

Поставка станет возможным и начнется сразу после обсуждения с промышленностью скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии

- говорится на сайте Бундесвера.

Таким образом общее количество поставленных Германией на Украину САУ PzH 2000 возрастает до 14 единиц, а с учетом переданных Нидерландами - до 22. Кроме того, Киев может получить до ста новых САУ Panzerhaubitze 2000, но их производство займет несколько лет.

Ранее немецкое правительство одобрило поставку Украине колесных САУ RCH-155 калибра 155 мм, контракт на производство партии новых самоходных гаубиц для ВСУ от немецкого правительства получила компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Эти гаубицы Киев получил тоже через несколько лет, первые орудия буду произведены не раньше середины 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Похожие новости
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
27.04.2022
Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины
18.04.2022
Ржавчина в обмен на деньги
05.09.2014
В Европе появится крупнейший танковый холдинг
14.12.2011
Rheinmetall Defence – новый поставщик Российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS