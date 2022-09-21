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ЦАМТО

США рассматривают возможность передачи Ташкенту и Душанбе бывших "афганских" самолетов и вертолетов

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Ввертолеты Ми-17
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Грешнов

ЦАМТО, 20 сентября. США рассматривают возможность передачи Узбекистану и Таджикистану до полусотни бывших "афганских" военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило онлайн-издание Politico.

Речь идет об авиатехнике американского производства, на которых в прошлом году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов.

"План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма", – говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.

Согласно Politico, "Талибан" требует от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.

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Страны
Афганистан
США
Таджикистан
Узбекистан
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