Войти
Военное обозрение

«Будущее наступило»: Японская компания продемонстрировала в Детройте первый в мире летающий байк

61
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В центре автомобилестроения США, городе Детройте, завершился ежегодный североамериканский международный автосалон. Среди новинок автопрома со всего мира наибольший интерес посетителей вызвало изделие, представленное японским стартапом AERWINS Technologies. Разработчики компании продемонстрировали изумленным зрителям первый в мире летающий байк XTURISMO, который в самой Японии уже запущен в серию. Воздушный мотоцикл не только можно было увидеть, но и прокатиться, а вернее полетать, на нем. «Будущее наступило», - как заявили посетители салона.

Сопредседатель автошоу Тад Шотт одним из первых опробовал ховербайк и поделился своими впечатлениями с журналистом телеканала NTD:

Ощущаю себя 15-летним. Как будто я вышел из «Звёздных войн» и прыгнул на их байк. Это просто бомба! Конечно, немного страшновато, но я был в восторге. Мурашки были буквально по всему телу.

Основатель и глава японского стартапа Сухэй Комацу рассказал, что компания начинала с производства дронов и беспилотников. Сейчас XTURISMO можно заказать на сайте компании, оформив заявку.

Ховербак уже выпускается серийно, купить его пока можно только в Японии. В следующем году компания-разработчик планирует выйти на американский рынок с более компактной моделью мотоцикла, стоить он будет 777 тысяч долларов. По словам Комацу, компания надеется к 2025 году снизить стоимость разработки и выпустить электрическую модель за 50 тысяч долларов. В ноябре AERWINS Technologies собирается выйти на фондовый рынок и разместить свои акции на бирже NASDAQ для привлечения дополнительных средств на расширение производства.

Ховербайк развивает скорость до 100 км в час и может продержаться в воздухе до 40 минут. Весит XTURISMO 300 кг и имеет габариты в длину 3,7 м, в ширину 2,4 метра при высоте 1,5 м, способен поднять в воздух пилота весом до 100 кг. Байк оснащен двигателем внутреннего сгорания и аккумулятором, система управления может работать в автономном режиме.

Права какого класса необходимо получить для управления «воздушным мотоциклом», компания-разработчик пока не сообщает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.10.2019
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России
12.11.2018
Ядерный привет
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
14.07.2015
Роботы идут!
10.07.2015
«Морской охотник» против субмарины
30.10.2014
Boeing представил новый разведывательный беспилотник
14.10.2014
По стопам «Птеродактиля»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS