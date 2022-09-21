«Будущее наступило»: Японская компания продемонстрировала в Детройте первый в мире летающий байк

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В центре автомобилестроения США, городе Детройте, завершился ежегодный североамериканский международный автосалон. Среди новинок автопрома со всего мира наибольший интерес посетителей вызвало изделие, представленное японским стартапом AERWINS Technologies. Разработчики компании продемонстрировали изумленным зрителям первый в мире летающий байк XTURISMO, который в самой Японии уже запущен в серию. Воздушный мотоцикл не только можно было увидеть, но и прокатиться, а вернее полетать, на нем. «Будущее наступило», - как заявили посетители салона.

Сопредседатель автошоу Тад Шотт одним из первых опробовал ховербайк и поделился своими впечатлениями с журналистом телеканала NTD:

Ощущаю себя 15-летним. Как будто я вышел из «Звёздных войн» и прыгнул на их байк. Это просто бомба! Конечно, немного страшновато, но я был в восторге. Мурашки были буквально по всему телу.

Основатель и глава японского стартапа Сухэй Комацу рассказал, что компания начинала с производства дронов и беспилотников. Сейчас XTURISMO можно заказать на сайте компании, оформив заявку.

Ховербак уже выпускается серийно, купить его пока можно только в Японии. В следующем году компания-разработчик планирует выйти на американский рынок с более компактной моделью мотоцикла, стоить он будет 777 тысяч долларов. По словам Комацу, компания надеется к 2025 году снизить стоимость разработки и выпустить электрическую модель за 50 тысяч долларов. В ноябре AERWINS Technologies собирается выйти на фондовый рынок и разместить свои акции на бирже NASDAQ для привлечения дополнительных средств на расширение производства.

Ховербайк развивает скорость до 100 км в час и может продержаться в воздухе до 40 минут. Весит XTURISMO 300 кг и имеет габариты в длину 3,7 м, в ширину 2,4 метра при высоте 1,5 м, способен поднять в воздух пилота весом до 100 кг. Байк оснащен двигателем внутреннего сгорания и аккумулятором, система управления может работать в автономном режиме.

Права какого класса необходимо получить для управления «воздушным мотоциклом», компания-разработчик пока не сообщает.