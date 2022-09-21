На Марсе выявили ударные волны от падения метеоритов

Посадочный модуль НАСА InSight Mars обнаружил сейсмические волны от падения четырех метеоритов в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Первый выявленный учеными метеорит вошел в атмосферу Марса 5 сентября 2021 года и распался на три части, каждая из которых оставила после себя кратеры. Три других падения небесных тел произошли 27 мая 2020 года, 18 февраля 2021 и 31 августа 2021 года. Четыре подтвержденных удара вызвали небольшие землетрясения магнитудой не более 2,0.

Всего сейсмометр модуля InSight зафиксировал более 1300 «марсотрясений». Этот прибор, разработанный французским космическим агентством Centre National d’Études Spatiales, достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать сейсмические волны на расстоянии в тысячи километров. Но событие 5 сентября 2021 года знаменует собой первый случай обнаружения удара метеорита.

Поскольку были выявлены отличительные сейсмические признаки столкновения космического тела с Марсом, ученые ожидают найти больше скрытых данных в информации, собранной InSight почти за четыре года. Их можно использовать в сочетании с орбитальными изображениями, чтобы восстановить траектории падения метеоритов и определить размеры ударной волны, которая возникает при вхождении в атмосферу.