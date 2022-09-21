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Военное обозрение

«Газпром» и «Росатом» рассматривают варианты возможной закупки судна на воздушной подушке «Хаска-10»

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Источник изображения: topwar.ru

Работы над новейшим судном на воздушной подушке "Хаска-10" подходят к своему завершению, в скором времени судно будет передано для опытной эксплуатации. В настоящее время интерес к судну проявляют "Газпром" и "Росатом", нуждающиеся в таких судах. Об этом рассказал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Разработанное судостроительным предприятием "Рыбинская верфь", судно на воздушной подушке готовят к проведению всесезонных испытаний, о чем уже сообщал разработчик. Сам концерн прорабатывает варианты начала серийного производства "Хаска-10" в интересах "Газпрома" и "Росатома". Представители этих компаний намерены принять участие в испытаниях судна, чтобы окончательно определиться с выбором.

К настоящему времени готовность опытного судна "Хаска-10" составляет 97%. Завершаются работы по электромонтажу, выполняется пуско-наладка оборудования и производится подготовка к спуску судна на воду. Параллельно ведутся переговоры по опытной эксплуатации судна после завершения ОКР

- приводит ТАСС слова Лушникова.

Пока концерн отложил разработку других судов на воздушной подушке, сосредоточив усилия на доведении судна "Хаска-10" до серийного производства. Однако эта тема остается на повестке, изучается спрос на суда на воздушной подушке большей грузоподъемности.

Как ранее пояснили в судостроительном предприятии "Рыбинская верфь", судно изначально разработано для шельфовых месторождений, но сильно заинтересовало Военно-морской флот России. Военные рассматривают "Хаски-10" в качестве всепогодного транспортера грузов и техники в условиях Крайнего Севера и других местах, где отсутствует необходимая инфраструктура. Судно может передвигаться по любой поверхности, в любых климатических условиях.

Заявленная грузоподъемность - 10 тонн, экипаж - 3 человека, автономность - 3 суток, дальность плавания - 400 миль. Ширина - 12,5 метра, высота - 7,4 метра, полное водоизмещение - 45 тонн, мощность главного двигателя - 2 х 1500 л.с.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
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