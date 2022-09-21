Войти
Военное обозрение

В Литве начались учения Добровольческих сил с отработкой «партизанских методов»

62
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Литве стартуют военные учения «Крепкий щит». Они будут проводиться сразу в нескольких районах на севере и северо-востоке страны и в городе Паневежис. Цель учений – обучить солдат Добровольческих сил национальной обороны действовать в гражданской среде, заручаясь поддержкой и симпатиями мирного населения.

Как известно, Литва уделяет большое внимание подготовке именно Добровольческих сил национальной обороны. Содержать большую профессиональную армию Вильнюсу не за что, да и комплектовать ее в условиях непростой демографической ситуации сложно. Поэтому основное внимание уделяется подготовке резервистов и добровольцев, которые в случае боевых действий смогут оперативно быть мобилизованы и приступить к сопротивлению партизанского характера.

Сейчас в военных учениях принимают участие бойцы Добровольческих сил из Витского района. В муниципальном управлении Пасвалисского района утверждают, что военнослужащие, которые примут участие в учениях, будут передвигаться пешком или на автомобилях. Им предстоит использовать дымовые шашки, взрывпакеты, сигнальные ракеты при выполнении поставленных задач.

Военное командование считает, что проведение учений должно повысить доверие к военнослужащим в литовском обществе. Кроме того, ожидается, что люди будут больше доверять и солдатам вооруженных сил стран-союзников Литвы по Североатлантическому альянсу.

Напомним, что Добровольческие силы национальной обороны Литвы были созданы в 1991 году, то есть практически сразу после провозглашения независимости страны. Главной целью формирований в случае боевых действий является сопротивление вооруженным силам противника, в том числе и посредством развертывания партизанского движения.

В мирное время формирования Добровольческих сил решают задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, охране общественного порядка, но основное время занимаются боевой учебой.

Численность Добровольческих сил в Литве в настоящее время составляет около 5800 человек, в том числе 5000 добровольцев и около 800 профессиональных военнослужащих. В военном отношении формирования Добровольческих сил представляют собой пехотные части практически без серьезной военной техники. Поэтому военное значение подобных формирований весьма спорное, особенно при конфликте с более сильным противником.

Но литовская военная концепция предполагает, что главная задача национальных вооруженных сил, включая и добровольческие формирования – продержаться лишь некоторое время, пока подойдут на помощь подкрепления от западных покровителей – союзников по НАТО. Продержаться надо, в том числе, и используя партизанские методы. Например, это засады с лесном массиве, использование мобильных диверсионных групп на квадроциклах и др.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
02.03.2015
Перед лицом российской угрозы Литва формирует новую армию ("El Mercurio", Чили)
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
04.12.2013
Сокращение без модернизации
02.07.2013
Российская военная доктрина определяет будущее Польши ("wPolityce", Польша)
23.05.2013
На кого нацелены ракеты
03.04.2013
ДОВСЕ умер. Да здравствует Венский документ
07.02.2012
Болгария: времена меняются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS