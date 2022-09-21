В Литве начались учения Добровольческих сил с отработкой «партизанских методов»

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В Литве стартуют военные учения «Крепкий щит». Они будут проводиться сразу в нескольких районах на севере и северо-востоке страны и в городе Паневежис. Цель учений – обучить солдат Добровольческих сил национальной обороны действовать в гражданской среде, заручаясь поддержкой и симпатиями мирного населения.

Как известно, Литва уделяет большое внимание подготовке именно Добровольческих сил национальной обороны. Содержать большую профессиональную армию Вильнюсу не за что, да и комплектовать ее в условиях непростой демографической ситуации сложно. Поэтому основное внимание уделяется подготовке резервистов и добровольцев, которые в случае боевых действий смогут оперативно быть мобилизованы и приступить к сопротивлению партизанского характера.

Сейчас в военных учениях принимают участие бойцы Добровольческих сил из Витского района. В муниципальном управлении Пасвалисского района утверждают, что военнослужащие, которые примут участие в учениях, будут передвигаться пешком или на автомобилях. Им предстоит использовать дымовые шашки, взрывпакеты, сигнальные ракеты при выполнении поставленных задач.

Военное командование считает, что проведение учений должно повысить доверие к военнослужащим в литовском обществе. Кроме того, ожидается, что люди будут больше доверять и солдатам вооруженных сил стран-союзников Литвы по Североатлантическому альянсу.

Напомним, что Добровольческие силы национальной обороны Литвы были созданы в 1991 году, то есть практически сразу после провозглашения независимости страны. Главной целью формирований в случае боевых действий является сопротивление вооруженным силам противника, в том числе и посредством развертывания партизанского движения.

В мирное время формирования Добровольческих сил решают задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, охране общественного порядка, но основное время занимаются боевой учебой.

Численность Добровольческих сил в Литве в настоящее время составляет около 5800 человек, в том числе 5000 добровольцев и около 800 профессиональных военнослужащих. В военном отношении формирования Добровольческих сил представляют собой пехотные части практически без серьезной военной техники. Поэтому военное значение подобных формирований весьма спорное, особенно при конфликте с более сильным противником.

Но литовская военная концепция предполагает, что главная задача национальных вооруженных сил, включая и добровольческие формирования – продержаться лишь некоторое время, пока подойдут на помощь подкрепления от западных покровителей – союзников по НАТО. Продержаться надо, в том числе, и используя партизанские методы. Например, это засады с лесном массиве, использование мобильных диверсионных групп на квадроциклах и др.