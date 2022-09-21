Начальник военно-морских операций США рассказал о главных задачах обновления американского флота

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Начальник военно-морских операций Военно-морских сил США адмирал Майкл Гилдей дал развернутое интервью американскому изданию Defense One. В нем он рассказал немало интересного о стратегических планах американского флота на фоне нестабильной мировой политической обстановки.

Журналист Брэдли Пенистон спросил Гилдея о том, какова сейчас степень готовности авиации Военно-морских сил США? Ведь, согласно отчетам Бюджетного управления Конгресса и Счетной палаты США, наблюдается снижение уровня боеготовности и боеспособности самолетов морской авиации.

Майкл Гилдей отметил, что авианосцы ВМС США находятся, цитата, в очень хорошем состоянии. Уровень боеготовности основных самолетов авиации ВМС Boeing F/A-18E/F Super Hornet с 2019 года не опускался ниже 80%. Сейчас прилагаются большие усилия для обучения личного состава морской авиации на специальных тренажерах. Количество часов налета у летчиков также находится в норме. Сами пилоты, по словам адмирала, выражают удовлетворенность своей подготовкой.

Далее, рассуждая о перспективах ВМС США, адмирал Гилдей выразил надежду, что в течение 10 лет у страны будет от 60% до 70% запланированных 373 боевых кораблей. Сейчас у США самый большой в истории бюджет на судостроение – 27 миллиардов долларов.

Одна из главных задач американского флота в настоящее время – построить новый эсминец, который отличался бы большей эффективностью, чем его предшественники. Связано это с тем, что эскадренные миноносцы класса Arleigh Burke эксплуатируются около тридцати лет, их пора заменять более современными и совершенными кораблями. Сейчас ВМС США пытаются ускорить этот процесс. Перспективный эсминец для ВМС США носит условное название DDG (X).

Напомнил адмирал и о расширяющемся партнерстве с Австралией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Гилдея, создание блока AUKUS позволит, в первую очередь, эффективнее обмениваться технологиями и информацией. На развитие информационных сетей и систем делается упор и в процессе модернизации собственно американского флота.

Как отметил Гилдей, сейчас командование ВМС предпринимает все усилия, чтобы в 2023 году ударная группа кораблей имела возможность выходить в море, будучи подключенной к большой информационной сети. Обновление программного обеспечения на кораблях ВМС США, по мнению адмирала, также является важнейшей задачей дальнейшей модернизации американского флота.