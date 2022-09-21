"Прорыв" на ответ НАТО. Новейшие танки Т-90М усилят западные рубежи России

Сроки развертывания дополнительных "Прорывов" в частях Западного военного округа будут зависеть от выполнения государственного оборонного заказа, сообщила газета "Известия"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новейшие танки Т-90М "Прорыв" будут дополнительно поставлены в части Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Такое решение связывают с необходимостью ответа усилению подразделений НАТО, дислоцированных на западных рубежах Российской Федерации.

"Количество новейших танков Т-90М в составе ЗВО будет увеличено. Принципиальное решение о поставке новейших боевых машин уже принято. Сроки развертывания дополнительных "Прорывов" будут зависеть от выполнения государственного оборонного заказа. Т-90М пойдут как на перевооружение уже существующих воинских частей, так и поступят во вновь сформированные", - сообщает издание.

Как отмечают эксперты, по своим характеристикам самый современный представитель российского танкостроения из стоящих на вооружении - Т-90М - почти идентичен "танку будущего" Т-14 "Армата", лишь немного уступая по ходовым качествам и бронезащите.

Возможности танка

Основной боевой танк Т-90М "Прорыв" создан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (входит в корпорацию "Уралвагонзавод" в составе госкорпорации "Ростех"). Боевая машина является наиболее совершенной в семействе Т-90.

Из-за глубокой модернизации машины по сравнению с предыдущими представителями линейки можно считать танк совершенно новым. Например, на Т-90М установлена полностью новая башня, что позволило значительно улучшить защиту, увеличить внутренний забронированный объем, разместить новое оборудование и к тому же улучшить условия работы экипажа. Танк оснащен модульным комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт", а также решетчатыми противокумулятивными экранами, защищающими борта и корму от поражения противотанковыми ракетами и гранатами. Также были проведены мероприятия по повышению живучести танка - в частности, новая башня позволила перераспределить боеукладку, перенеся часть выстрелов в короб для боеприпасов позади башни. Характерный короб стал одним из элементов, позволяющих узнать новый танк.

Основным вооружением танка является 125-миллиметровая пушка, обеспечивающая применение новых боеприпасов высокой эффективности - например, бронебойных подкалиберных боеприпасов или управляемой ракеты 9М119М разработки тульского КБ приборостроения. 9М119М может уничтожать как танки с современной динамической защитой, но и низколетящие цели, в том числе вертолеты. Также для борьбы с живой силой танк способен стрелять осколочно-фугасными снарядами дистанционного подрыва.

Т-90М оснащен новым многоканальным всесуточным прицелом, который позволяет применять вооружения в любое время суток, и цифровой системой управления огнем с высокой степенью автоматизации. Прицел способен через визирный канал распознать цель типа "танк" на дистанции 5 000 м. Т-90М оснащен усовершенствованным стабилизатором вооружения в двух плоскостях и системой автосопровождения цели с реализацией режима "охотник-стрелок" (когда командир ведет разведку целей, а затем передает их наводчику, который самостоятельно их уничтожает).

Также машина интегрирована в сетецентрическую систему тактического управления "Созвездие-М2", что позволяет обмениваться данными с другими танками, командным пунктом, беспилотными разведчиками в режиме реального времени.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1 130 л.с., обеспечивающий машине высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и большой запас хода. Дополнительно танк оснащен дизель-генератором, позволяющим питать бортовую аппаратуру на стоянке. У танка появилась термоэлектрическая система кондиционирования. Применение в ней эффекта Пельтье упрощает конструкцию, позволяет увеличить надежность работы системы при сверхвысоких ударных и механических нагрузках, расширить рабочий диапазон температур.

"Летающий танк"

Машина получила прозвище "летающий танк" за трюк, который часто повторяли на различных динамических показах.

"Выглядит весьма эффектно. Машина разгоняется до максимальной скорости, заскакивает на специально сделанную горку и буквально взлетает над землей. Несколько метров полета по воздуху, а потом грузное приземление, как и положено многотонному монстру. Но экипаж успевает произвести выстрел из пушки, а затем, не сбавляя скорости, продолжить движение, - рассказывал ТАСС военный эксперт Дмитрий Литовкин. - Публика в восторге, а у специалистов есть повод подумать. Ведь им показали энергетику машины, работу подвески, а также стабилизатора танковой пушки. Это означает, что 46-тонная махина даже после приземления пойдет в бой, а стрелять по цели она может даже в полете и обязательно в нее попадет".

Также Литовкин вспоминал о том, что на одной из выставок в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби) конструкторы Т-90М даже предложили устроить прямую танковую дуэль российской машины с американским танком M1 Abrams. "Как рассказывают непосредственные свидетели этой истории, конструктор американской машины Филипп Летт сначала загорелся возможностью сравнить танки пусть и в "учебном", но вполне реальном бою, но его быстро одернуло вышестоящее начальство. Мало ли что может произойти, а американец, как и русский, продвигается на экспорт", - рассказывал эксперт.

Т-90М весит всего 46,5 тонны, что на 12 тонн меньше, чем у французского Leclerc и у немецкого Leopard-2. Также российский танк на 10,7 тонн легче американского Abrams M1A1 и M1A2 и на 16 тонн легче английского Challenger-2. Боковой профиль Т-90 является наиболее низким из всех своих западных конкурентов. Приземистость позволяет делать танк не только малозаметным на поле боя, но и перевозить его по европейским железным дорогам, чего не сделаешь с иностранными танками - они цепляются башнями за верхние края железнодорожных тоннелей.

Боевое применение

Первая партия модернизированных танков поступила в войска весной 2020 года. Т-90М входит в список боевой техники, принимающей участие в специальной военной операции России на Украине. В госкорпорации "Ростех" сообщали журналистам, что анализ результатов применения техники в СВО, обратная связь от военных помогут при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники.