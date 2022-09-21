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РИА Новости

Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами

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Минобороны опубликовало видео работы экипажей Су-34, применяющих высокоточные ракеты Х-29Т

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине.

На кадрах показана предполетная подготовка истребителей-бомбардировщиков Су-34, подвеска ракет, вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.

Как рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО.

"Высокоточное оружие, которое позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т", — добавил он.

Военный уточнил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.

"При выполнении крайней задачи — это было поражение опорного пункта, который находился в лесу. При выполнении этой задачи было штурманом выполнено прицеливание, распознавание цели и ее поражение", — пояснил замкомандира эскадрильи.

В свою очередь, штурман Су-34 Владимир добавил, что экипаж также работает по таким наземным целям, как ангары и места скопления живой силы противника.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Х-29
Персоны
Путин Владимир
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