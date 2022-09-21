Минобороны показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами

Минобороны опубликовало видео работы экипажей Су-34, применяющих высокоточные ракеты Х-29Т
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись применения высокоточных управляемых ракет Х-29Т в рамках специальной военной операции на Украине.
На кадрах показана предполетная подготовка истребителей-бомбардировщиков Су-34, подвеска ракет, вылет на боевое задание и возвращение на аэродром базирования.
Как рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи Антон, экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО.
Военный уточнил, что ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и прицеливаться по контрастным целям с использованием телевизионной головки самонаведения.
В свою очередь, штурман Су-34 Владимир добавил, что экипаж также работает по таким наземным целям, как ангары и места скопления живой силы противника.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.