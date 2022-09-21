Из винтовки SVLK-14S "Сумрак" уничтожены десятки высокоприоритетных целей в ходе проведения СВО на Украине

ЦАМТО, 20 сентября. Снайперы союзных сил в ходе спецоперации уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" несколько десятков высокоприоритетных целей на Украине.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в компании-разработчике Lobaev Arms.

"На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой", – сообщили "РИА Новости" в компании.

Разработчик уточнил, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с "Сумраком" применяются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).

В компании пояснили, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики боевых действий спецоперации.

Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac/.408 Cheytac как сверхдальнобойная винтовка. "Сумрак" позволяет с высокой точностью поражать цели на дальностях свыше 3000 м.

В августе в Lobaev Arms сообщали "РИА Новости", что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7х99 мм НАТО. Оружие демонстрирует высокую точность.