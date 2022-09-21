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ЦАМТО

В 2022 году легендарному АК-47 исполняется 75 лет

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Калашников с автоматом АК-47
Калашников с автоматом АК-47.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 20 сентября. В 2022 году легендарному АК-47 исполняется 75 лет. Сообщение, посвященное юбилейной дате, размещено на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Как говорится в сообщении, доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой России генерал-лейтенант Михаил Тимофеевич Калашников изобрел порядка 30 различных образцов оружия, многие из которых стали самыми популярными в своих сегментах мирового оружейного рынка.

Сегодня автоматы под брендом "Калашников" используются армиями около 100 стран мира. При этом мы всегда будем помнить слова Михаила Тимофеевича о том, что мечта всех людей, в том числе и его, – мир и согласие на земле, спокойствие и счастье соотечественников. И они есть суть и смысл жизни этого великого человека, который в последние годы своей жизни трудился в Рособоронэкспорте.

В День оружейника, 19 сентября сотрудники АО "Рособоронэкспорт" возложили цветы к памятнику легендарному разработчику отечественного стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
РОЭ
Персоны
Калашников Михаил
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