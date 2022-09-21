Швейцария подписала контракт на закупку истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 20 сентября. Швейцария 19 сентября подписала контракт на закупку 36 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщило Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии, документ подписали национальный директор по вооружениям Мартин Зондереггер и руководитель программы закупки F-35A Дарко Савич.

Власти США подписали соглашение о закупке ранее.

Общая стоимость заказа составляет 6,035 млрд. швейцарских франков – максимальное значение, одобренное жителями Швейцарии в ходе референдума. Как планируется, поставка истребителей будет выполнена в период с 2027 по 2030 гг. Новые самолеты должны заменить устаревшие F/A-18 "Хорнет" и F-5 "Тайгер".

Помимо истребителей, стоимость закупки включает специальное оборудование, оружие и боеприпасы, логистический пакет, системы планирования операций, системы обучения и начальную подготовку личного состава. Кроме того, включены расходы на интеграцию истребителей в систему командования и боевого управления, сопутствующие услуги, риски, инфляцию в стране производителе (США), а также НДС.

Швейцария закупает самолеты по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) у правительства США, которое само заключит контракты с компанией-производителем Lockheed Martin.

Кроме того, Швейцария и США согласовали конкретный пункт и подписали отдельную декларацию, в которой установлено, что стоимость закупки является фиксированной.

Глава программы Air2030 Питер Винтер и руководитель программы F-35 Дарко Савич также подписали компенсационное соглашение с корпорацией Lockheed Martin, которое создает основу для заключения американским производителем офсетных соглашений с предприятиями швейцарской промышленности. Таким образом, швейцарские компании должны получить заказы на сумму около 2,9 млрд. швейцарских франков.

Швейцарское правительство выбрало F-35A в июне 2021 года. Палата представителей Швейцарии 15 сентября одобрила покупку 36 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2", открыв дорогу для подписания контракта на поставку боевых самолетов. Швейцарские парламентарии также решили, что истребители F-5 "Тайгер" не могут быть сняты с вооружения решением швейцарского правительства. Пока F-35 не приступят к выполнению задач, 25 оставшихся "Тайгер" будут находиться в составе ВВС и применяться для обучения.

Информационное агентство Keystone-SDA 15 сентября сообщило, что большинством голосов швейцарский парламент решил, что контракт должен быть подписан до истечения сроков действия предложения (30 марта 2023 года), несмотря на инициативу проведения референдума по вопросу приобретения.

Программа F-35A включена в оборонный бюджет на 2022 год, который предусматривает выделение на закупки 9,552 млрд. швейцарских франков (9,915 млрд. долл.), две трети из которых (6,035 млрд. швейцарских франков) приходится на самолеты.

Критики сделки, коалиция Социал-демократической партии Швейцарии, Партии зеленых и Группы за Швейцарию без армии (GSoA), заявляли, что эксплуатационные расходы F-35 намного превышают затраты у конкурирующих самолетов. Они называют F-35 "роскошным самолетом", который превосходит потребности ВВС Швейцарии. Противники покупки заявляют, что Палате представителей следовало бы дождаться всенародного голосования по инициативе "Остановить F-35". Как заявил член парламента Приска Зайлер из Социал-демократической партии, ущерб, нанесенный демократическим принципам, которые позволяют швейцарским избирателям влиять на управление страной, отрицательно скажется на дальнейшей работе парламента.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии заявило, что намерен предложить парламенту страны одобрить закупку 36 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" для замены F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E/F "Тайгер-2". Решение было основано на всесторонней технической оценке предложений четырех кандидатов, включая Германию ("Тайфун" компании Airbus), Францию ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin). На момент подачи заявок в феврале 2021 года затраты на закупку были оценены в 5,068 млрд. швейцарских франков, что существенно ниже выделенного бюджета в 6 млрд. швейцарских франков.