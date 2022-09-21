Войти
ЦАМТО

Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего корвета "Меркурий"

62
0
0
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 20 сентября. Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего корвета проекта 20380 "Меркурий".

В ходе проведения ЗХИ проверяется ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства. В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания корвета. В испытаниях новейшего корабля задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью комплексной проверки в море его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечение этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

"Меркурий" – корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь".

Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
20.05.2014
Корвет «Бойкий» отметил первую годовщину подъема Военно-морского флага
07.03.2014
От корветов до подводных лодок
09.04.2012
На «Северной верфи» в мае будет спущен на воду третий серийный корвет проекта 20380 «Стойкий»
03.03.2008
Над "Стерегущим" - Андреевский стяг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS