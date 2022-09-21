Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего корвета "Меркурий"

Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.

ЦАМТО, 20 сентября. Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего корвета проекта 20380 "Меркурий".

В ходе проведения ЗХИ проверяется ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства. В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания корвета. В испытаниях новейшего корабля задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью комплексной проверки в море его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечение этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

"Меркурий" – корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь".

Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.