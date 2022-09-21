Германия поставит Украине еще четыре самоходные гаубицы PzH-2000

ЦАМТО, 20 сентября. Министерство обороны Германии поставит Украине еще 4 самоходные гаубицы PzH-2000, доведя их общее количество до 14 ед., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще 4 самоходные гаубицы PzH-2000, включая комплект боеприпасов. Таким образом, число систем, поставленных совместно с Нидерландами, достигло 22 ед., 14 ед. из которых – из Германии", – отметило министерство в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что Украине будут поставлены еще две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронемашин Dingo.