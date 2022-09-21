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Военное обозрение

Командование ВМС США заинтересовалось греческим портом Александруполис для создания очередной базы США

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что командование ВМС США заинтересовалось греческим портом Александруполис с целью возможного создания там очередной американской военной базы. Примечательно то, что в Греции уже есть одна база НАТО с преимущественным нахождением там американских военных (помимо греческих). Эта база расположена на севере острова Крит в бухте Суда.

Теперь вероятную новую военную базу НАТО (вполне можно считать базой США) называют «второй Судой».

В командовании ВМС Греции подтвердили информацию о том, что американские военные чиновники выступили с предложением «по углублению американо-греческого военного сотрудничества». Предлагается на базе в Александруполисе разместить американские эсминцы класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Именно в порт Александруполис, как выяснилось, США осуществляют значительные по объёмам поставки морем своего вооружения для нужд киевского режима. Потом это вооружение через Болгарию и Румынию идёт на Украину сухопутным вариантом. Такая логистика греческим командованием объясняется тем, что Турция на основании конвенции Монтрё закрыла Босфор для кораблей с военными грузами в связи с вооружённым конфликтом между Москвой и Киевом.

Американские высокопоставленные военные чиновники говорят, что со временем греческий порт Александруполис смог бы принимать и более крупнотоннажные (в сравнении с упомянутыми эсминцами) боевые корабли и вспомогательные суда.

Источник изображения: topwar.ru

Американское командование:

Создание там военно-морской базы позволило бы эффективнее перебрасывать силы и средства в Восточную Европу.

Александруполис находится всего в нескольких километрах от турецкой границы. Реакции Анкары на такого рода заинтересованность Вашингтона в создании базы в греческом Александруполисе пока нет.

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Страны
Болгария
Греция
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
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