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ТАСС

Кулеба заявил, что Украина будет продолжать просить оружие у Запада

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo, Valentyn Ogirenko, Pool photo via AP

По словам главы украинского МИД, его страна будет призывать о новых поставках, пока не завершится конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Киев будет призывать своих партнеров на Западе о все новых и новых поставках оружия и боеприпасов до тех пор, пока конфликт не завершится. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в понедельник.

"Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <...> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше", - отметил Кулеба.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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