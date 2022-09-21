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Снайперы ликвидировали из винтовки «Сумрак» десятки целей на Украине

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СВЛК-14С
Снайперская винтовка СВЛК-14С.
Источник изображения: http://joyreactor.cc/

Снайперы союзных сил в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Lobaev Arms.

Отмечается, что винтовки Lobaev Arms, которые союзные силы применяют в спецоперации, демонстрируют высокую результативность.

«В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — сообщили в компании.

Также в Lobaev Arms сообщили, что снайперскими подразделениями совместно с «Сумраком» применяются TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном .50 BMG.

В августе основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании. «Что касается именно экспорта, то [есть] большой интерес к нашим снайперским винтовкам в калибрах .375 и .408 CheyTac СВЛК-14 — сейчас уже -20 — "Сумрак", к "Севастополю" DXL-4 и к "Опустошителю" DXL-5», — сказал он

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Страны
Украина
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