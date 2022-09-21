Корвет Seaguard 96 как вариант для ВМС Украины.

Немецкие военно-морские верфи в Киле(German Naval Yards Kiel) на закончившейся недавно в Гамбурге выставке SMM 2022 представили корвет новой конструкции. Согласно пресс-релизу компании, новый Seaguard 96 – это «инновационный корвет высокого класса, пригодный для выполнения всего спектра военно-морских операций».

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-493040-4', blockId: 'R-A-493040-4' }) }) Корабль шириной 13,5 м и длиной 96 м имеет водоизмещение около 2000 тонн. Конструкция силовой установки (два маршевых дизеля, четыре дизель-генератора и винт регулируемого шага) обеспечивает максимальную скорость 28 узлов и дальность хода 3800 морских миль при 15 узлах. Ожидаемая максимальная продолжительность плавания – 18 суток. Емкость внутренних помещений позволяет разместить 60 чел. Конструкцией предусмотрена летная палуба и ангар для вертолета класса NH 90 (11 тонн).

Модель корвета Seaguard 96, выставленная на SMM 2022. Видно расположение пусковой установки вертикального пуска между башней и надстройкой палубы.

Согласно публикациям, комплеск вооружений может состоять из 76-мм или 57-мм артустановки на полубаке. Её дополняют два дистанционно управляемых 30-мм орудия по бокам ангара. В кормовой части корабля могут разместить ПУ для восеми противокорабельных ракет. Проект также предусматривает 16 шахт вертикального пуска для зенитных ракет. Опционно, по требованию заказчика, возможна установка сенсоров и средства поражения для борьбы с подводными лодками. Разработчик предусматривает установленный на корпусе гидролокатор и два трехтрубных торпедных аппарата. Комплекс вооружений дополняют системы ложных целей, радиоэлектронного противодействия и малокалиберные боевые модули.

По утверждениям кильских кораблестроителей, потенциальное сенсорное оборудование основывается на заданном заказчиком профиле миссии. Состав радиотехнических средств может включать: 3D или 4D РЛС, электронно-оптические средства, а также комплексы управления огнем.

Конструкция корвета Seaguard 96 подразумевает высокую модульность. Окончательная конфигурация должна основываться на требованиях заказчика. Помимо того, кильские военно-морские верфи намеренно продвигают экстенсивное строительство в странах-получателях. За Германией резервируется только строительство модулей мостика и машинного отделения.

Корвет Seaguard 96 – вид на среднюю палубу

По оценкам специалистов, общий дизайн корвета Seaguard 96, особенно корпус, сходен с решением, предложенным ранее французской компании Constructions Mécaniques de Normandie (CMN). В 2014 году верфь из Шербура (Cherbourg) представила модель «C Sword 90», конструкция которой отличалась от традиционного вида корабля-невидимки с «инверсивной носовой частью» (inverted bow) и круглым корпусом традиционной конструкции.

Модель «C Sword 90»

Конструкция корвета Seaguard 96 не следует плану CMN во всех деталях. Стелс-элементы надводных элементов реализованы не так ярко, как в прототипе. Остров в кормовой части палубы, который выделяется на «C Sword 90», в модели немецкого корабля уступает место более традиционному ангару. «Инверсивный нос» стал «топорообразным» (axe bow), узкая форма которого уменьшает качку, типичную для бурного моря и придает кораблю другое поведение на открытой воде. В частности, возможно достижение более высоких скоростей хода.

Модель корвета Seaguard 96, представленная на SMM 2022 – вид с кормы

Следует отметить, что немецкие военно-морские верфи в Киле с 2011 года входят в состав холдинга Privinvest, возглавляемого ливано-французским предпринимателем и инвестором Искандаром САФА (Iskandar Safa). В состав этого холдинга входят также как французская CMN, так и британская компания ISHERWOODS, специализирующаяся на комплексных логистических решениях. Благодаря немецко-французскому взаимодействию, кильские корабелы находятся в устойчивом финансовом положении, позволяющем проводить достаточно активную маркетинговую политику.

Последнее обстоятельство приобретает особое значение на фоне оружейной политики проводимой ЕС в отношении Украины и поддержки ВСУ, к которой призвал федеральный канцлер Олаф ШОЛЬЦ 29 августа 2022 года в Праге. В данном контексте военно-морские верфи в Киле рассматривают проект корвета Seaguard 96 как возможный и существенный вклад в восстановление ВМС Украины. По мнению немецких инженеров, модульность и свободная архитектура датчиков и систем вооружения дают особые преимущества. Тем более, что относительно малая осадка корабля в 3,5 метра вполне устраивает район действий, который также должен учитывать Азовское море.

По материалам ресурса esut.de