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ТАСС

Эрдоган заявил, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.
Источник изображения: © AP Photo / Presidential Press Service via AP

Президент Турции отметил, что с начала специальной военной операции он проводит взвешенную политику в контексте РФ и Украины и прислушивается к обеим сторонам

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет надежду на организацию личной встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом, как сообщает в понедельник Анатолийское агентство, он заявил в интервью американской телекомпании PBS.

По данным агентства, Эрдоган отметил, что он проводит взвешенную политику в контексте РФ и Украины с начала российской специальной военной операции и прислушивается к обеим сторонам. "Поэтому у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Давайте соберем их вместе. Я хочу услышать все от них. Пока у нас не получилось, но я не лишен надежды", - сказал Эрдоган.

В августе турецкий лидер заявлял, что считает своей целью вскоре организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале сентября в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума отмечал, что встреча Путина с Зеленским возможна при условии достижения сторонами договоренностей по разрешению ситуации, об этом "речи пока не идет". 

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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