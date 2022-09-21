Эрдоган заявил, что сохраняет надежду на личную встречу Путина и Зеленского

Президент Турции отметил, что с начала специальной военной операции он проводит взвешенную политику в контексте РФ и Украины и прислушивается к обеим сторонам

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет надежду на организацию личной встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом, как сообщает в понедельник Анатолийское агентство, он заявил в интервью американской телекомпании PBS.

По данным агентства, Эрдоган отметил, что он проводит взвешенную политику в контексте РФ и Украины с начала российской специальной военной операции и прислушивается к обеим сторонам. "Поэтому у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Давайте соберем их вместе. Я хочу услышать все от них. Пока у нас не получилось, но я не лишен надежды", - сказал Эрдоган.

В августе турецкий лидер заявлял, что считает своей целью вскоре организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале сентября в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума отмечал, что встреча Путина с Зеленским возможна при условии достижения сторонами договоренностей по разрешению ситуации, об этом "речи пока не идет".