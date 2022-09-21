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Военное обозрение

Вместо немецких танков Leopard 2A4 Украина получит словенские Т-55S, снятые с хранения

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Источник изображения: topwar.ru

Украина испытывает большие проблемы с бронетехникой, особенно с тяжелой. Во время последних контрнаступлений, проведенных на юге и севере страны, ВСУ потеряли большое количество танков, которые неоткуда восстановить. Запасы советских танков, находившихся в странах Восточной Европы, давно закончились, а технику западных производителей США и ЕС договорились Киеву не передавать.

В последне время Киев довольно активно пытался выбить из Берлина поставку немецких танков Leopard 2A4, но немцы уперлись и отказали посланникам Зеленского. Но, понимая, что Украина не успокоится, Германия нашла выход и договорилась со Словенией на тройной обмен, в результате которого Украина получит так необходимые ей танки, Словения немецкую технику, а ФРГ - немного покоя.

По данным словенской прессы, премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились оказать военную помощь Украине. Словения поставит Киеву 28 танков T-55S, которые находятся на хранении словенской армии, а Германия передаст словакам 35 современных грузовых автомобилей 8Х8 и пять автоцистерн. Сроки реализации сделки не сообщаются.

Танки Т-55 достались Словении из остатков югославской армии. В начале 90-х годов израильская компания Elbit Systems разработала вариант модернизации, в рамках которого танк получил английскую 105-мм пушку L7A1 с израильскими боеприпасами, израильскую динамическую защиту Super Blazer, современные системы управления огнем, средств связи и наблюдения. На танк установили тепловизионные приборы ночного видения, систему предупреждения о лазерном облучении, дымовые гранатометы израильского производства, форсированный двигатель, новые гусеницы и т.д.

Танки стояли на вооружении словенской армии до 2007 года, после чего их отправили на хранение. На данный момент в арсеналах должно находиться 30 танков T-55S, в каком они состоянии пока неизвестно.

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Страны
Германия
Словения
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-55
Компании
Elbit Systems
Проекты
Евросоюз
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