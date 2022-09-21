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Известия.ru

Работа «Гиацинта-Б» по позициям украинских националистов попала на видео

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Артиллеристы Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе ведения контрбатарейной борьбы ударили по позициям Вооруженных формирований Украины с помощью расчетов 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б», кадры работы которых опубликовало Минобороны России 20 сентября.


На видео показана работа второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Расчеты гаубиц уничтожают бронированную технику в глубине обороны украинских боевиков, подавляют артиллерийские батареи, пункты управления и долговременные инженерные сооружения, противодействуют подвозу боеприпасов и топлива противником.

Кроме того, с артиллерией работают расчеты подразделений беспилотных летательных аппаратов для разведки местности, контроля поражения целей и корректировки огня артиллерии.

Минобороны России 13 сентября опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б». Военнослужащий артиллерийского дивизиона второго армейского корпуса НМ ЛНР рассказал, что идет работа по укрытой пехоте на взрыватель-осколочном и замедленном снарядах.

Сообщалось, что контроль поражения целей и корректировка огня также осуществлялись при помощи расчетов беспилотников.

Ранее, 10 сентября, Минобороны показало работу расчетов гаубиц «Мста-Б» во время уничтожения бронетехники и укрепленных позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованных кадрах гаубичная артиллерийская батарея уничтожает опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу украинских боевиков.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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