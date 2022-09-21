Главы МИД ЕС обсудили создание миссии по военной помощи Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что решение об этом могут принять в октябре

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Главы МИД Евросоюза обсудили на встрече в Нью-Йорке предложения о создании миссии по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня все министры решили продолжить помощь Украине. Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно, - сказал Боррель. - Мы также продолжили обсуждение предложения по развертыванию миссии ЕС по военной помощи Украине. Эта работа идет, надеемся, что скоро увидим конкретный результат".

Он отметил, что решение о создании миссии ЕС по военной помощи Украине могут принять на встрече глав МИД Евросоюза в октябре.

"Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов, - сказал Боррель. - <…> Мы сможем представить предложение министрам иностранных дел на встречу в октябре. Это будет очень быстрая процедура. Но это должно быть согласовано с украинской стороной".