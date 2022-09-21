Войти
РИА Новости

Для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

57
0
0
ПТРК "Корнет"
ПТРК "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости

Представитель "Ростеха" Оздоев: для "Корнета" разрабатывается алгоритм "двойного пуска"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разрабатывается алгоритм "двойного пуска", позволяющий обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Активная защита бронетехники представляет собой систему, поражающую подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например с помощью выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.

"Для ПТРК "Корнет" разрабатывается алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты. Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу", - сказал Оздоев.

Он уточнил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".

Многозарядная пусковая установка "Корнет", способная запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на различных шасси, например на бронеавтомобиле "Тигр".

Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Компании
КБП
Похожие новости
23.01.2014
Боевой модуль «Бумеранг-БМ»
18.12.2013
«Эпоху» установят на «Бумеранг» и «Курганец-25»
28.06.2013
«Корнет-МЭ» представят в Нижнем Тагиле
15.05.2013
Тульское КБ Приборостроения увеличивает экспорт
29.01.2013
ОАО «КБП» предложило концепцию построения комплекса вооружения для перспективной БМП
02.07.2012
Тульское КБП рассчитывает, что Минобороны примет на вооружение комплексы "Корнет-ЭМ"
24.04.2008
Икар плаща и кинжала. Оружейные фирмы готовы обеспечить войска спецназа колесами и крыльями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS