Для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

Представитель "Ростеха" Оздоев: для "Корнета" разрабатывается алгоритм "двойного пуска"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разрабатывается алгоритм "двойного пуска", позволяющий обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Активная защита бронетехники представляет собой систему, поражающую подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например с помощью выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.
Он уточнил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".
Многозарядная пусковая установка "Корнет", способная запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на различных шасси, например на бронеавтомобиле "Тигр".
Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.