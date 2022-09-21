Войти
ТАСС

Словения отправит на Украину 28 танков модели М-55S

60
0
0
Премьер-министр Словении Роберт Голоб
Премьер-министр Словении Роберт Голоб.
Источник изображения: Markus Schreiber/AP Photo

Планируется, что республика отправит на Украину танки, которые хранятся у вооруженных сил страны

ЛЮБЛЯНА, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.

Согласно ему, во время телефонного разговора премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц "в знак солидарности с украинским народом" договорились о том, что Киеву отправят 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8х8 - 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. "Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией", - говорится в сообщении.

По данным словенского портала 24 ur, республика отправит на Украину танки, находящиеся на хранении у вооруженных сил страны.

24 ur 21 июня  со ссылкой на министра обороны республики Марьяна Шарца сообщил о том, что Республика Словения отправила на территорию Украины 35 боевых машин пехоты. По словам Шарца, речь шла о 35 БМП югославского производства с орудием калибра 20 мм. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словения
Украина
Похожие новости
28.03.2022
Представлен список стран, поставляющих оружие и военную технику на Украину
14.03.2022
Что скрывают США в Польше за очередной информационной ширмой?
22.10.2020
Минобороны вступило в битву против Минфина
07.11.2019
Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом альянса (Апостроф, Украина)
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
17.06.2009
Париж встречает Ан-148
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS