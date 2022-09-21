Словения отправит на Украину 28 танков модели М-55S

Планируется, что республика отправит на Украину танки, которые хранятся у вооруженных сил страны

ЛЮБЛЯНА, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.

Согласно ему, во время телефонного разговора премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц "в знак солидарности с украинским народом" договорились о том, что Киеву отправят 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8х8 - 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. "Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией", - говорится в сообщении.

По данным словенского портала 24 ur, республика отправит на Украину танки, находящиеся на хранении у вооруженных сил страны.

24 ur 21 июня со ссылкой на министра обороны республики Марьяна Шарца сообщил о том, что Республика Словения отправила на территорию Украины 35 боевых машин пехоты. По словам Шарца, речь шла о 35 БМП югославского производства с орудием калибра 20 мм.