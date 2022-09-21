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ТАСС

Первые эксперименты с электровакуумной печью на МКС пройдут во время следующей экспедиции

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Печь необходима для выплавки кристаллов и проведения научных экспериментов в условиях невесомости

МКС, 20 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа, которые прилетят на МКС в конце сентября, проведут первые эксперименты с многозонной электровакуумной печью, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

По его словам, печь уже установлена в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", было проведено ее первое включение. Устройство необходимо, чтобы выплавлять в условиях невесомости кристаллы, сплавы для проведения научных экспериментов по космическому материаловедению. К работам с печью полностью готов космонавт Сергей Прокопьев.

Следующая экспедиция отправится на МКС 21 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-22". На нем на станцию полетят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на МКС, а также астронавт НАСА Франциско Рубио.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. 

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