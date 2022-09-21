Зеленский хочет гипермилитаризации Украины. НАТО поможет

Зеленский и НАТО хотят превратить послевоенную Украину в "великий Израиль"

Президент Украины в будущем видит свою страну "великим Израилем" и хочет до зубов вооружить всех своих граждан, пишет Grayzone. Атлантический совет при НАТО уже разработал для Зеленского соответствующий план. Это неудивительно, отмечает автор статьи, поскольку спонсоры аналитического центра НАТО из американского ВПК получат колоссальную выгоду.

Атлантический совет при поддержке НАТО в качестве плана для гипермилитаризованной Украины предложил вариант "Израиля апартеида". Автором инициативы выступил бывший посол США в Тель-Авиве, а ныне консультант по разведывательным технологиям.

Александр Рубинштейн (Alexander Rubinstein)

Всего через сорок дней после начала российской военной кампании на Украине президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что в будущем видит страну "великим Израилем". На следующий день один из главных лоббистов Израиля в Демократической партии опубликовал статью с анализом соответствующих способов.

Зеленский озвучил свой прогноз пятого апреля в ходе общения с журналистами, отвергнув при этом идею о нейтралитете Киева в будущих конфликтах между НАТО, Евросоюзом и Россией. По его словам, Украина никогда не будет похожа на Швейцарию (которая по иронии судьбы отказалась от многолетней политики неприсоединения и ввела санкции против России в ответ на СВО).

"Мы не можем говорить о "Швейцарии будущего" — наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное время. Но мы точно станем "великим Израилем", со своим лицом", — сообщил президент журналистам.

Для тех, кому интересен облик "великого Израиля", Зеленский тут же продолжил тревожное пророчество: "Мы не будем удивляться, что у нас во всех институтах, супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных Сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием. Я уверен, что у нас вопрос безопасности будет номером один в ближайшие десять лет".

И хотя статья члена Демпартии была основана на комментариях Зеленского, администрация президента почему-то удалила ту часть высказываний, где он заявил, что будущее Украины не обязательно будет связано с либерализмом и Европой. Вместо этого, наряду с видением милитаризованного будущего Украины, автор подчеркнул готовность Зеленского вступить в НАТО "хоть завтра".

Тем не менее, для влиятельных лиц НАТО это стало, пожалуй, наименее примечательным аспектом его выступления. Зато не прошло и двух дней, как Атлантический совет — полуофициальный аналитический центр НАТО со штаб-квартирой в Вашингтоне — опубликовал "дорожную карту", в которой рассмотрел возможности превращения Украины в "великий Израиль".

В документе под авторством Даниэля Шапиро, бывшего посла США в Израиле при президенте Обаме, утверждается, что общего у двух "сражающихся" стран гораздо больше, чем может показаться.

Бывший госсекретарь США Александр Хейг однажды называл Израиль "крупнейшим американским авианосцем, который к тому же непотопляем". Шапиро же видит Украину гипермилитаризованным бастионом НАТО, национальная идентичность которого будет определяться способностью демонстрировать военную мощь США против России.

Израиль и Украина: "давние верные друзья"

Несмотря на нежелание Израиля присоединиться к антироссийским санкциям Запада, он оказал Украине военную помощь в виде двух крупных партий средств обороны. Однако в прошлом поддержка Киева Тель-Авивом носила совсем не оборонительный характер.

Еще в 2018 году более 40 правозащитников обратились в Высокий суд Израиля с петицией о прекращении вооружения Украины после того, как членов неонацистского батальона "Азов"* поймали с оружием израильского производства. Как отмечала в то время израильская газета "Гаарец", атрибутика ополчения [Азов]* известна всем своей национал-социалистической природой. Его члены используют нацистское приветствие, носят свастику и знаки различия СС... "Один ополченец сказал в интервью, что воюет с Россией, потому что Путин — еврей".

Зеленский, сам украинский еврей, сохранял невозмутимость на фоне информации о предполагаемом вооружении нацистских элементов в своей стране Израилем. Через год после избрания он совершил паломничество в Иерусалим, ознаменовавшее начало "молитвы за мир", как он выразился, и принял участие в мероприятии под названием "Сохраняем память о Холокосте во имя борьбы с антисемитизмом".

В преддверии банкета Зеленский осыпал похвалами израильское общество, отметив в интервью, что "евреи сумели построить страну, возвысили ее, не имея ничего, кроме людей и мозгов". Он сказал тогда: "Это единый, сильный, влиятельный народ. И несмотря на постоянную угрозу войны, он наслаждается каждым днем. Я видел это." "В мире много стран, способных защитить себя, но Израиль, такая маленькая страна, может не только защитить себя, но и отвечать на внешние угрозы", — сказал Зеленский, добавив, что посещал страну много раз.

Позже в том же году в поздравительном послании премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Зеленский отметил, что "старые верные друзья ценны как никогда. Украину и Израиль связывает как раз такая дружба".

С момента эскалации между Киевом и Москвой в феврале этого года десятки израильтян отправились на Украину, чтобы вступить в Иностранный легион.

В августе пользующаяся поддержкой канадского правительства газета Kyiv Independent опубликовала расследование, в котором обвинила легион в краже оружия и товаров, а также в сексуальных домогательствах и других преступлениях.

Зеленский тем временем не прекращал нахваливать Тель-Авив, особенно после решения Верховного суда Израиля об отмене ограничений на поездки граждан страны на Украину.

"Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!", — написал он тогда в твиттере.

Гипермилитаризованное государство апартеида как модель для Украины

К апрелю 2022 года восхищение Зеленского израильским государством, по видимому, достигло новых высот. Сразу после заявления о "великом Израиле", бывший посол Вашингтона в Тель-Авиве Дэниел Шапиро опубликовал план для Зеленского по достижению этой мечты на сайте Атлантического совета.

"Адаптируя мышление своей страны к отражению аспектов подхода Израиля к хроническим вызовам безопасности, украинские чиновники могут уверенно решать важнейшие проблемы национальной безопасности и строить столь же устойчивое государство", — написал заслуженный член Атлантического совета.

В очерке из 900 слов указаны восемь пунктов с подробным описанием того, как именно Украина может стать похожей на Израиль, страну, недавно описанную Amnesty International как "государство апартеида". Среди советов: ставить безопасность превыше всего, поддерживать доминирующее положение разведки и помнить о ключевой роли технологий.

По словам Шапиро, центральным компонентом стратегии безопасности Израиля является тот факт, что "все население играет определенную роль". "Гражданские лица признают ответственность за соблюдение протоколов безопасности и вносят вклад в общее дело. Некоторые с этой целью даже вооружаются (хотя и под строгим наблюдением). Масштабная мобилизация украинского общества на коллективную оборону говорит о наличии у этой страны подобного потенциала". Комментарии совершенно не противоречат предсказанию Зеленского о том, что в будущем на Украине "люди с оружием" будут присутствовать почти во всех аспектах гражданской жизни.

Подобно пропаганде "успеха" Израиля как полицейского государства, статья Шапиро представляет граждан Украины объединенными "общей целью" с помощью "передовых технологий и инноваций" Тель-Авива в военном и разведывательном секторах. В его стратегии успехи Израиля в области безопасности кажутся чуть ли не мифическим достижением, обусловленным исключительно дерзким, новаторским духом граждан. При этом упускается из виду единственный ключевой материальный фактор его успеха, а именно беспрецедентный уровень иностранной военной помощи, особенно со стороны Соединенных Штатов. Действительно, без ежегодных траншей в бесконечные миллиарды долларов трудно представить, что страна размером с Нью-Джерси способна достигнуть статуса ведущего в мире центра производства разведывательной техники.

Даже призывая Зеленского поддерживать "активное оборонное партнерство", Шапиро одновременно преуменьшил роль иностранной помощи в сохранении колониально-поселенческих императивов Израиля. По его мнению, "единственный принцип" в основе доктрины безопасности Тель-Авива заключается в том, что Израиль будет защищать себя сам, не полагаясь на кого-либо еще.

Шапиро, должно быть, забыл об этом, когда написал в твиттере: "Слава богу, что у Израиля есть Железный купол" — отсылка к израильской системе противовоздушной обороны, на которую пошел один миллиард долларов из денег американских налогоплательщиков только в 2021 году, в дополнение к выделенной Тель-Авиву военной помощи в размере 3,8 миллиарда долларов.

В советах Зеленскому Шапиро также подчеркнул, что "Украине необходимо будет модернизировать разведслужбы" по примеру Израиля, который активно инвестировал в соответствующие возможности, чтобы обеспечить себя средствами обнаружения и сдерживания врагов, а, по необходимости, и нанесения упреждающего удара.

Американский дипломат осел в Израиле и давал показания от имени его ведущей разведывательной компании

Шапиро кое-что знал об израильском разведывательном аппарате. В середине 2017 года он решил остаться с семьей в Израиле и не возвращаться в страну, которой служил в качестве дипломата. Там он стал независимым консультантом при технической фирме NSO и работал в том числе над печально известной программой-шпионом Pegasus. Среди многочисленных суверенных клиентов NSO — Саудовская монархия, которая использовала данное ПО для мониторинга и поимки правозащитников и журналистов.

Также Шапиро поддерживал тесные связи с израильской разведкой через аналитический центр Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве. В течение большей части его четырехлетнего пребывания в качестве "выдающегося приглашенного сотрудника" одним из исполнительных членов института был Амос Ядлин, бывший глава управления разведки генштаба Армии обороны Израиля. Он помог разработать доктрину непропорционального применения силы против сектора Газа, в которой гражданских лиц назвали "соседями террористов" и лишили таким образом защиты в соответствии с Женевскими конвенциями.

В 2018 году INSS заплатила Шапиро более 20 тысяч долларов за дачу показаний перед Конгрессом от ее имени, хотя в качестве иностранного агента он не регистрировался. Как и NSO Group, INSS сохраняет видимость независимости от израильского правительства, хотя ее основатель, Аарон Ярив, также занимал пост начальника военной разведки Израиля.

В США Шапиро поработал в консалтинговой компании WestExec Advisors, которую в 2017 году основал нынешний госсекретарь Энтони Блинкен. Журнал Politico назвал ее с "кабинетом министров в ожидании Байдена". До избрания Джо Байдена имя Шапиро стало появляться в СМИ после того, как платформа Демократической партии отказалась от формулировок против дальнейшей аннексии земель на оккупированном западном берегу реки Иордан.

Война. Спонсорам Атлантического совета она выгодна

Вероятно, "выдающийся член" Атлантического совета Шапиро не случайно опубликовал рекомендации превращения Украины в полицейское государство израильского образца. Если Украина однажды станет неприступной военной крепостью, которую они с Зеленским себе вообразили, спонсоры аналитического центра НАТО из ВПК получат огромную выгоду.

В 2021 году среди главных благотворителей Атлантического совета оказались Lockheed Martin, Raytheon и Boeing. Председатель и главный исполнительный директор Raytheon Грегори Хейс входит в международный консультативный совет аналитического центра. Как сообщил Макс Блюменталь в интервью с Grayzone, эта организация фактически служила "прачечной" для отмывания денег, начиная с украинских деловых кругов, таких как компания Burisma, и заканчивая ближайшим окружением Байдена.

Три вышеупомянутые оружейные компании, которые составляют ядро американского ВПК, уже получили от конфликта на Украине колоссальную прибыль. Компания Boeing, которая столкнулась с кризисом в области связей с общественностью после сбоев в операционной системе самолета 737 Max, из-за чего произошли две резонансные аварии, может встать на путь восстановления статуса ведущего мирового производителя самолетов.

Хотя в 2022 году она несла убытки два квартала подряд, уже в июле компания заявила, что "создает динамику" для восстановления. В июне аэрокосмический гигант заключил контракт на поставку тяжелых вертолетов правительству Германии после учреждения Берлином фонда военных инвестиций в размере 107 миллиардов долларов в ответ на российско-украинский конфликт. А Raytheon и Lockheed Martin производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые окрестили "символом сопротивления Украины" на поле боя.

"Это оружие настолько важно, что есть история, как украинские родители в честь него называют своих детей. Это не шутка. Новорожденных называют Джавелин или Джавелина", — заявил президент США Джо Байден во время майского визита на завод Lockheed Martin в Трое, штат Алабама.

Согласно бюджету Пентагона на 2021 год, с февраля США отправили на Украину более 8,5 тысяч противотанковых систем Javelin стоимостью примерно 178 тысяч долларов за штуку. В попытке сохранить поток поставок, Lockheed Martin хочет удвоить производство до четырех тысяч систем в год. В текущем году акции компании выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым, достигнув максимальных значений всего через две недели после начала российской СВО.

Вдохновляясь составленной на деньги НАТО "дорожной картой" Шапиро, Зеленский грезит о бесконечной милитаризованной высокотехнологичной Спарте при поддержке вооруженного до зубов гражданского населения, что потребует от киевского правительства огромных инвестиций в оружие и разведывательные технологии. Судя по нынешнему конфликту, Украина наверняка снова обратится к спонсорам Атлантического совета и рискнет воплотить мечту Зеленского о "великом Израиле" на границе с Россией.

Александр Рубинштейн — независимый журналист на онлайн-платформе Substack.

*террористическая организация, запрещена в РФ