Россия заключит оружейную сделку на $7 миллиардов. Вот что в нее войдет

Американские источники заговорили о российско-алжирской оружейной сделке в $7 миллиардов: вот пять ее возможных позиций

Американский сенатор Марк Рубио призвал ввести санкции в отношении Алжира, сообщает MWM. По данным источников США, Россия продаст африканской стране вооружения на семь миллиардов долларов. Автор статьи предполагает, какие позиции могут войти в эту сделку.

Пять возможных позиций российско-алжирской оружейной сделки в семь миллиардов долларов

Сообщается, что по условиям подписанной в 2021 году крупной оружейной сделки, о которой уже давно ходили слухи, Алжир получит новое российское вооружение на сумму в семь миллиардов долларов. Эти сведения 15 сентября подтвердил доклад сенатора США Марко Рубио с призывом ввести экономические санкции против африканского государства в соответствии с политикой Вашингтона об экономической войне против основных покупателей российского, иранского или северокорейского оружия. С начала 2010-х годов Алжир стал основным покупателем российских вооружений, а военные действия НАТО против соседней Ливии в 2011 году лишь подстегнули его интерес к модернизации вооруженных сил для сдерживания возможных атак Запада. Поскольку такая угроза остается высокой, значительное увеличение государственных доходов от роста цен на нефть в 2022 году может пойти на дальнейшую модернизацию. Алжирские вооруженные силы считаются самыми боеспособными в Африке и арабском мире, однако новые возможности, которые они получат по условиям последней сделки с Россией, пока неизвестны. Алжир слывет одним из самых скрытных клиентов России, при этом новые приобретения не разглашаются, а зачастую подтверждаются лишь по фотографиям в самой стране. При этом примечательно, что Алжир нередко получает новую технику одновременно с российскими вооруженными силами, а иногда даже раньше. Это свидетельствует о превосходном финансировании и тесном сотрудничестве военных двух стран. Основываясь на имеющейся информации и возможностях, которыми славятся вооруженные силы страны, мы перечислили пять основных видов российского оружия высшего класса, которые может получить Алжир.

Истребитель пятого поколения Су-57

Долгое время Алжир считался главным из потенциальных заказчиков Су-57. При этом самолет подавался как ключ к безопасности страны, поскольку ширящийся парк истребителей-невидимок F-35 соседних европейских государств в ближайшие годы выйдет за пределы начальных эксплуатационных возможностей и начнет представлять серьезную угрозу. В последние годы алжирских военных видели с моделями Су-57, а в 2020 году в министерстве обороны страны появился коллаж с изображением истребителя — это говорит о том, что он рассматривается к приобретению. Сообщается, что он заменит модернизированные перехватчики МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), выведенные из эксплуатации в июне 2022 года. Он высоко ценится за авионику, датчики и вооружение нового поколения, очень большую дальность полета и исключительную маневренность.

Ожидается, что партия из 14 Су-57 с соответствующим оборудованием для технического обслуживания и инфраструктурой, обучением, вооружением и запасными частями обойдется примерно в два миллиарда долларов и обеспечит приблизительную замену МиГ-25. При этом окончательная стоимость может варьироваться в силу широкого спектра вариантов с разными технологиями и узлами. Ожидается, что Су-57 поступит на экспорт не раньше 2025 года, хотя алжирский заказ позволит профинансировать текущее расширение производственных линий для дальнейшего расширения программы. Вполне возможно, что алжирский заказ будет доставлен лишь после 2025 года, когда станет доступен улучшенный вариант Су-57М — вероятно, с новыми двигателями "Сатурн-30", которые обеспечат истребителю гораздо лучшие характеристики.

Гиперзвуковая ПВО С-500

Алжир — ведущий зарубежный оператор российских мобильных систем ПВО. Основу его сети составляют системы С-300ПМУ-2 и С-400, дополненные платформами меньшей дальности, такими как Бук-М2 и Панцирь-СМ. Как и российские вооруженные силы, Алжир во многом рассчитывает компенсировать таким образом сравнительно небольшой размер своих ВВС, которые окажутся в меньшинстве в случае полномасштабной атаки НАТО. Страна долгое время рассматривалась среди потенциальных клиентов новой системы С-500 — это выведет ее ПВО на новый уровень и позволит нейтрализовать удары баллистических ракет большой дальности, воздушно-космические самолеты и, пожалуй, главнейшее, спутники неприятеля. Так он сможет "ослеплять" средства наблюдения противника и лишать его связи. Наконец, система способна перехватывать более скоростные крылатые ракеты, чем С-400, вплоть до гиперзвуковых. При этом С-500 — не преемница прошлых систем, а разработана с нуля. Она дополняет и повышает возможности старых С-400 и С-300. Ожидается, что подразделение С-500 для прикрытия столицы Алжира или других стратегических объектов обойдется примерно в 1,6 миллиарда долларов.

Танк четвертого поколения Т-14 и пакет модернизации Т-90М

Алжир — второй по величине оператор танка Т-90 после Индии. Имея на вооружении парк даже больший, чем у российской армии, он считается вероятным заказчиком его преемника Т-14. Внимания сухопутным войскам Алжир уделяет больше, чем Россия. Новая машина может стать либо командирским танком и укрепить подразделения Т-90, либо основой новых, лучше оснащенных частей. Танк разработан с чистого листа и почти не схож с Т-90, за исключением средств управления огнем. При этом он может похвастаться серьезными преимуществами перед соперниками: втрое превосходит аналоги из стран НАТО по дальности поражения и имеет крайне высокую мобильность, а его гораздо более прочная броня способна выдержать попадание снаряда с обедненным ураном. Алжир также может модернизировать свои Т-90 до стандарта, близкого российскому Т-90М — это еще больше сократит отставание от Т-14 в управлении огнем и обеспечит совместимость с целым рядом новых типов боеприпасов. Поскольку танки гораздо дешевле по сравнению с новыми системами воздушной войны, основной проблемой при приобретении новых Т-14 станут дополнительные затраты на логистику, связанные с эксплуатацией принципиально новой техники, а также вопрос, когда Россия сможет начать поставки, учитывая, что ее собственные войска еще не окончательно ввели машину в строй.

Пакет модернизации Су-30МКА: "Ирбис-Э", РЛС с АФАР, двигатель АЛ-41, ракеты Р-77М или Р-37М

Су-30МКА составляет основу ВВС Алжира и считается самым боеспособным истребителем на африканском континенте: на вооружении находится 72 самолета, последний из которых был заказан в 2019 году. В 2000-х годах российскую разработку предпочли французскому Rafale, который та превзошла почти по всем тактико-техническим характеристикам. В ВВС Алжира Су-30МКА выполняет широкий спектр функций — от противокорабельной обороны и подавления ПВО противника до завоевания господства в воздухе и бомбардировок. Эти самолеты тесно связаны с Су-30СМ и Су-30МКИ, стоящими на вооружении России и Индии, а в их конструкцию вошли наработки с Су-37, прототипа для завоевания господства в воздухе. Однако без всесторонней модернизации преимущества Су-30МКА, сколь угодно значительные, могут улетучиться уже в течение следующего десятилетия.

Россия уже предложила ряд обновлений планера Су-30, включая новые двигатели АЛ-41 для увеличения дальности полета, облегчения техобслуживания и большей маневренности, а также новые радары. К ним относятся РЛС Су-35 "Ирбис-Э" с непревзойденным всеракурсным обнаружением и огромными возможностями против малозаметных целей, а также еще более мощная РЛС с АФАР, заимствованная уже у Су-57. Су-30 сами по себе ценятся за способность нести крупные датчики, благодаря которым имеют грозную ситуационную осведомленность в исходной комплектации. Новое же оснащение облегчит интеграцию ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М — основной слабостью своего парка Су-30 Алжир считает ограниченные возможности Р-77-1. Точная стоимость пакета модернизации будет зависеть размаха и амбиций алжирских ВВС, но вполне может перевалить за два миллиарда долларов, если в него войдут полный комплекс обновлений и обширные поставки нового вооружения для всех 72 истребителей.

Истребитель-бомбардировщик Су-34М

Алжир — ведущий зарубежный оператор истребителей-бомбардировщиков Су-24М и имеет на вооружении 37 штук. Это старейшие машины в арсенале алжирских ВВС, и как минимум часть из них может быть заменена новыми Су-34М — об интересе Алжира к приобретению Су-34 сообщается с начала 2010-х. Этот самолет имеет дальность среднего стратегического бомбардировщика и несет очень большую боевую нагрузку. Он способен наносить встречные удары крылатыми ракетами по целям в Европе и в центре Атлантики, действовать как бомбардировщик с использованием высокоточного оружия, а при соответствующем оснащении даже выполнять функции противовоздушной обороны. Стоимость 36 Су-34М с соответствующим вооружением, учебным оборудованием, запчастями и техническим обслуживанием оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов — таким образом, крупные приобретения весьма осуществимы, если Алжир решит сохранить специальный ударный флот и не переходить на менее специализированные самолеты вслед за другими странами.