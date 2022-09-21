Возгорелась «Искра»: ВКС России ударили по заводу, ремонтирующему HIMARS

Разрушены два цеха предприятия в Запорожье, обслуживающего американские системы залпового огня

ВКС России 19 сентября наносили удары не только по скоплениям украинских войск, но и по тыловым военным объектам, включая завод «Искра» в Запорожье. На этом предприятии обслуживались установки РСЗО HIMARS американского производства, сообщили в Минобороны России. Также в оборонном ведомстве рассказали об итогах совещания 89 государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На нем российское Минобороны представило доказательства, подтверждающие работу США по военно-биологическим программам на территории Украины. Эксперты считают, что России надо и впредь поднимать эту тему, а также требовать закрытия американских биолабораторий.

HIMARS без завода

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 19 сентября продолжали наносить массированные удары по подразделениям и резервам ВФУ, а также по военным инфраструктурным объектам.

— В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские вооруженные формирования часто используют эти РСЗО для ударов по тыловым инфраструктурным объектам и мирным городам.

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Продолжаются бои в Донбассе. Союзные силы пресекли попытку вооруженных формирований Украины войти в город Кременная, сообщил глава ДНР (Донецкой Народной Республики) Денис Пушилин.

— Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили, — уточнил он.

По его словам, войска ДНР продвигаются на нескольких направлениях.

— Ситуация относительно стабильна на Донецком, Горловском, на Угледарском направлениях, где-то наши подразделения продолжают двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но всё же продвигаются, — сказал Денис Пушилин.

Опыты на малоимущих

С 5 по 9 сентября в Женеве по инициативе России прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с участием делегаций из 89 стран. Минобороны России передало им копии документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам, в том числе с участием Соединенных Штатов Америки.

В документах говорилось о строительстве военных лабораторий вдоль границ, сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, проведении испытаний на людях токсичных препаратов.

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Ни Украина, ни США не представили на заседаниях убедительных доказательств того, что такое сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет в стране неуклонно ухудшалась.

Американская делегация частично признала факты проведения исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, но заявила, что они проводились с соблюдением этических норм, а передача биоматериалов из Украины в США «была нечастой».

В оборонном ведомстве заявили, что российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, а также по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества.

— Впервые мы этот вопрос подняли более года назад, и тогда никакой реакции не было, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Мало кто хотел верить, слушать. И по мере того как мы начали докапываться до сути этой драматичной и опасной проблемы, люди во многих странах стали задумываться: что же там происходит? Насколько это опасно для всего мира и для каждого человека в отдельности? Есть неоспоримые вещи, свидетельствующие, что американцы в этом участвуют.

По словам дипломата, самое страшное — биологические эксперименты, которые по заказу и при участии США проводят в лабораториях, рассеянных по периметру границ нашей страны: в Казахстане, в Грузии, на Украине, в других бывших республиках нашей страны.

— Больше всего настораживает, что, очевидно, у каждой из сторон есть обязательства перед американцами — не раскрывать характер работ, которые там проводятся. А почему эти работы засекречены? Очень просто — секретят всегда работы, связанные с оружием. Зачем секретить мероприятия, касающиеся повышения качества медицинских препаратов?

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko Источник изображения: iz.ru

России надо обязательно продолжать поднимать эту тему и требовать закрытия лабораторий во всех этих странах, считает Сергей Орджоникидзе.

— Это прямая угроза безопасности нашей страны, — уверен он. — Надо, чтобы парламентская комиссия активнее работала, побольше выступала в прессе. А то, что мы на международном уровне подняли, это безусловно важно. Надо и дальше этот вопрос поднимать. То, что лаборатории были, они уже признали, а вот что они там делают, не признают никогда.

Также он напомнил, что США быстро свернули и эвакуировали лабораторию на Украине после начала специальной операции.

— Это еще один признак того, что там не опыты проводят, для того чтобы получить лучшие лекарства для людей, а чисто военного характера работы, — заключил он.

Сбит очередной Су-25

Вооруженные силы РФ наносили удары и по скоплениям живой силы и техники противника.

— В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и одиннадцать единиц бронетехники, — заявил Игорь Конашенков.

Высокоточным ударом по сосредоточению войск 46-й аэромобильной бригады уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

В результате огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады потери противника составили более 30 военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады теробороны, а также пункта временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» уничтожено более 70 националистов и четыре единицы бронетехники.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено семь пунктов управления, 52 артиллерийских подразделения и 134 района сосредоточения войск.

ПВО России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Александровки Херсонской области, 14 беспилотных летательных аппаратов, две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки в Херсонской области, две ракеты «Точка-У» и 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Огневая поддержка

В российском Минобороны рассказали о новых подвига солдат и офицеров в ходе военной спецоперации.

Сержант Сергей Петрущенков в составе экипажа танка удерживал стратегически важный район. ВФУ попытались прорвать оборонительные порядки и взять его под свой контроль. Сергей вовремя вскрыл замысел боевиков, доложил об этом командованию и вступил в бой. Огнем из танкового орудия и пулемета он уничтожил две боевые машины пехоты и до 10 националистов.

Во время обстрелов в танк Сергея попал снаряд, а сам Сергей был ранен, но отказался покинуть поле боя. Боевые товарищи оказали ему первую медицинскую помощь, и он продолжил сражаться. Когда атака боевиков была отбита, экипаж танка передислоцировался на запасную позицию, а Сергея доставили в полевой медицинский пункт.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

С первых дней СВО старший лейтенант Владислав Терземан занимается организацией бесперебойной связи в войсках. Во время ожесточенного боя с ВФУ было повреждено оборудование. Старший лейтенант под огнем артиллерии и минометов, в кратчайшие сроки восстановил работоспособность вышедшего из строя блока.

Благодаря его грамотным действиям связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями была оперативно восстановлена. Это помогло нанести ответный артиллерийский удар по полициям боевиков. В результате было уничтожено пять единиц бронированной техники и более 20 националистов.

Реактивная батарея старшего лейтенанта Артёма Шульца выполняла артиллерийскую поддержку российских подразделений. Под постоянным огневым воздействием противника он оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон ВФУ.

В ходе боя Артём вместе с личным составом расчетов взвода, уничтожил наблюдательный пункт противника, две минометные секции, пять единиц техники и более 30 украинских националистов.

— Слаженная работа личного состава старшего лейтенанта Артёма Шульца сорвала наступление противника и отбросила его на исходные рубежи, — рассказали в военном ведомстве.

Когда огонь прекратился, старший лейтенант вывел подразделение на заранее подготовленные позиции.

Старшина Анатолий Сербин на бронетранспортере БТР-82А выполнял задачу по огневой поддержке мотострелковых подразделений, когда обнаружил в лесополосе группу украинских диверсантов. Доложив об этом командованию, Анатолий вместе с экипажем бронированной машины уничтожил два минометных расчета националистов.

Отступая, противник нанес ответный удар. Сербин вывел свою бронемашину на запасную позицию, продолжая выполнять задачу, сохранив при этом жизнь и здоровье подчиненных и не допустив вывода из строя вверенного вооружения и военной техники, рассказали в Минобороны России.

Богдан Степовой

Андрей Федоров