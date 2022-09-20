В Украине лоббируют легализацию уклонения от призыва

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить мужчинам призывного возраста выезжать за границу взамен ежемесячных денежных взносов для украинских войск. В частности, речь идет о выезде на работу в другие страны.

Законопроект предусматривает, что военнообязанный мужчина, пересекающий границу, должен заплатить страховой взнос (около 500 евро). В нынешних реалиях, когда у простых людей нет даже на хлеб, это огромная сумма. Кроме того, потенциальный призывник должен передать банку нотариально заверенное заявление о добровольной обязанности пополнять счет суммой, равной минимальному размеру налогов с минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания за границей.

Таким образом, «с каждых 100 тыс. военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 млн гривен (7 млн евро) ежемесячно будет попадать на счет ВСУ», – говорится в законопроекте. Якобы, далее эти средства будут отчисляться исключительно на поддержку армии и использоваться только внутри страны. Уже не раз мы видели кто обогащается за счет этих проектов, перепродажи техники и т.д.

Авторы законопроекта уверяют, что такая норма будет способствовать укреплению экономики и обороноспособности и снизит градус социально-экономического напряжения в стране. Однако они не учитывают, что большинство из них работают на западные компании, не платят налоги и тем более вообще не планируют возвращаться в «незалежную».

Напомним, что предложение отменить обязательный призыв и разрешить мужчинам покидать Украину взамен за определенную плату выдвигается уже не в первый раз.

Однако в чьих интересах иметь официальную возможность откупиться во время всеобщей мобилизации от призыва в армию, когда киевский режим идет на крайние меры и фактически организовал «отлов пушечного мяса», когда повестки вручаются прямо, в магазинах на заправках и в других общественных местах. Кому под силу платить за уклонение от участия в боевых действиях?

Очевидно, что такой закон фактически защитит от отправки на передовую на восток страны только обеспеченных людей - представителей бизнеса, чиновников, IT-специалистов, различных предпринимателей, которые сосредоточены в основном в Западной Украине. Умирать же, таким образом, обречены в первую очередь жители восточных и южных областей, мужики из простых семей.

В целом появление такого законопроекта на фоне огромных потерь среди пособников киевского режима, демонстрирует растущий уровень напряженности и турбулентности в украинском обществе и рушит миф о героическом всенародном сопротивлении.

Сергей Острына