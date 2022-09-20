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Авиация России

Разработка самолёта CR929 началась практически заново

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CR929
CR929.
Источник изображения: Авиация России

На конференции World Design Capital 2022 в Шанхае, которая открылась 15 сентября, академик Китайской инженерной академии, главный научный сотрудник Корпорации коммерческой авиации Китая (COMAC) У Гуанхуэй сообщил, что началось эскизное проектирование совместного российско-китайского самолёта CR929. Об этом пишет издание Shanghai Oriental Press.

«В настоящее время определён общий технический план самолёта, выбраны поставщики секций фюзеляжа и хвостовой части и мы официально перешли к эскизному проектированию», – заявил У Гуанхуэй.

По его словам, доля композитных материалов в конструкции CR929 составит около 51%, что в типичных сегментах полёта сделает самолёт более чем на 10% экономичнее по сравнению с конкурирующими моделями других производителей.

Работа над созданием лайнера CR929 стартовала с подписанием летом 2016 года соглашения между правительствами России и Китая о совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС).

Разработка любого самолёта начинается с подготовки аванпроекта, после которого конструкторы приступают к работе над эскизным проектом, далее идёт этап рабочего проектирования. Весной 2017 года по программе CR929 завершился этап Gate 2. По состоянию на 1 марта 2017 года были выполнены следующие работы:

  • разработана предварительная 3D модель теоретических обводов самолёта;
  • уточнены требования к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов;
  • изготовлена модель крыла самолёта в крейсерской конфигурации;
  • проведены расчётные работы для оптимизации аэродинамических, взлётно-посадочных, лётно-технических, а также характеристик устойчивости и управляемости самолёта;
  • разработаны технические требования для формирования запросов предложений к потенциальным поставщикам систем самолёта;
  • разработан проект таблиц соответствия и проект сертификационного базиса.

О том, что программа CR929 находится на этапе Gate 3 – эквивалентно эскизному проектированию – рассказал в интервью журналу ОАК «Горизонты» в декабре 2019 года начальник научно-исследовательского отделения аэродинамики филиала корпорации «Иркут» – «Региональные самолёты» – заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский.

Теперь из новостей, поступивших из Шанхая можно сделать вывод, что проектирование CR929 фактически находится на начальной стадии, и российской стороне удалось убедить китайских партнёров в необходимости провести перепроектирование машины с целью минимизации количества западных комплектующих. Отсюда следует, что основными поставщиками агрегатов и самолётных систем будут российские и китайские компании. Также могут быть привлечены предприятия из дружественных и лояльных стран.

На этапе эскизного проектирования определяются основные характеристики самолёта, разрабатываются его аэродинамические и конструктивные схемы, которые позволяют судить о целесообразности дальнейшего проектирования. Учитывая практически полную замену поставщиков, конструкторам необходимо будет переработать общие виды и компоновочные разрезы, принципиальные схемы, системы оборудования, управления и силовой установки. Выполнить перерасчёт веса и центровки, заново рассчитать приближённую прочность конструкции.

Таким образом Россия из проекта CR929 не выходит, как это предполагалось ранее, совместная работа над лайнером продолжается несмотря на возникающие трения и разногласия между командами разработчиков. CR929 оказался в ситуации, схожей с SSJ100 и МС-21, где из-за введения антироссийских санкций Объединённая авиастроительная корпорация была поставлена перед фактом необходимости все иностранные системы этих двух самолётов срочно менять на отечественные.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт (ШФДМС) CR929 разрабатывается компанией CRAIC – совместное предприятие ОАК и базирующейся в Шанхае COMAC. Российская сторона отвечает за композитные консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская – за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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Страны
Китай
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
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ОАК
Проекты
CR929
МС-21
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