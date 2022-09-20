Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Франции: лучшего предложения по СВПД Иран не получит

108
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Париж. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что возможности заключить соглашение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе сокращаются.

"Лучшего предложения для Ирана не будет", - заявила в понедельник глава французского МИД в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Посмотрим, что принесет нам эта неделя, - приводит ее слова, адресованные журналистам, газета Le Figaro. - Кажется, окно возможностей готово закрыться".

Издание сообщает, что министр не исключила возможности встречи президента Франции Эмманюэля Макрона со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который на этой неделе будет присутствовать в Нью-Йорке.

По ее словам, теперь Ирану остается принять решение.

В понедельник в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что восстановление СВПД требует доработки некоторых несогласованных вопросов.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отметил: "Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств".

На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерма заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона. При этом, по ее словам, американское руководство продолжит искать пути для прогресса в процессе восстановления соглашения по ядерной сделке, "пока в Вашингтоне считают, что в этом есть смысл".

Ранее в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Ирана на предложения ЕС по тексту соглашения является шагом назад в переговорах по СВПД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
15.08.2022
США не решатся на войну с Китаем. Они уже воюют на Украине
17.12.2020
Юбер Ведрин: «я убедился, что французские идеи находятся в изоляции в Североатлантическом альянсе» (L'Opinion, Франция)
18.11.2020
Назло Байдену: Трамп хотел атаковать Иран
22.09.2020
Глава МИД Ирана потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД
17.07.2020
Project Syndicate (США): сохранение иранской ядерной сделки
29.06.2020
"Путь к антиутопии": России пригрозили изоляцией в ООН
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины