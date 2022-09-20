Лавров: киевский режим обстрелами ЗАЭС подвергает Европу опасности ядерной катастрофы

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре.

В МИД РФ отметили, что "российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киевские власти своими обстрелами Запорожской АЭС подвергают Европу опасности ядерной катастрофы. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Катрин Колонна.

"Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту".