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Китай в настоящее время имеет все возможности для того, чтобы при необходимости устроить морскую блокаду Тайваня. Об этом заявил командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас.

По словам вице-адмирала, Китай располагает очень сильным военно-морским флотом и постоянно продолжает его наращивать. Военно-морской потенциал Поднебесной очень велик.

Так, если Китай захочет запугать Тайвань и блокировать его, разместив вокруг острова свои боевые корабли, он вполне сможет это сделать.

Карл Томас при этом отметил, что пока не располагает информацией о том, будет ли Китай готовить вторжение на Тайвань или ограничится блокадой острова. Но американские ВМС должны быть готовы к любому варианту развития событий, считает вице-адмирал.

По словам Томаса, в мандаринском языке (северная диалектная группа китайского языка) есть термин «can shi». Он означает «грызть, как тутовый шелкопряд». Смысл этого словосочетания применительно к ситуации вокруг Тайваня заключается в том, что Китай постепенно будет сдвигать границы. Цель таких действий – посмотреть, что именно сойдет Пекину с рук в текущей ситуации.

Недавние действия в отношении Тайваня, предпринятые Китаем, Томас назвал свидетельством верности Пекина принципу «сильный делает правильно». Так, Китай, как заявляет вице-адмирал ВМС СШАЮ милитаризовал Южно-Китайское море, превратив его в новую потенциальную «горячую точку» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Интересно, что присутствие американских военных кораблей в Южно-Китайском море, расположенном отнюдь не у берегов Штатов, американский адмирал почему-то зазорным не считает. Видимо, это и не милитаризация, по его мнению. Как не является, с такой же точки зрения, милитаризацией и наличие на протяжении последних семидесяти с лишним лет множества военных баз в Юго-Восточной и Восточной Азии и Океании - в Японии, Республике Корея, на Гуаме и так далее.

Конечно, рассуждения американского адмирала о «праве сильного» применительно к политике Китая впечатляют. Именно США на протяжении последних полутора столетий своей истории занимались тем, что терроризировали и угнетали десятки стран мира. Вашингтон как раз и руководствовался принципом «сильный делает правильно», когда бомбил Югославию и Ирак, Афганистан и Ливию, устраивал бесконечные перевороты в странах Латинской Америки, спровоцировал конфликт на Украине.

Теперь в американской прессе усилилась антикитайская риторика. Что интересно, открыто поддерживать право Тайваня на независимость американские руководители тоже не хотят. Президент США Джо Байден, например, постоянно напоминает о том, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая», но утверждает, что американская армия будет защищать Тайвань в случае «китайской агрессии».

Вопрос в другом – хватит ли у США возможностей справиться с ролью «мирового жандарма», если американским вооруженным силам придется действовать сразу на нескольких фронтах? Ведь и Россия, и Китай – очень серьезные противники, и это прекрасно понимают американские генералы и адмиралы.

Чрезмерные амбиции американской стороны могут стать причиной тотального фиаско американской империи с последующим кардинальным переустройством политической и экономической картины мира. Именно об этом, кстати, говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин с ним в этом плане вполне солидарен.